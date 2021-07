Sopralluogo del sindaco Ziberna nel quartiere di Sant'Andrea

Nicol Turri, consigliere comunale originaria di Sant’Andrea sta lavorando in maniera capillare su tutto il territorio per portare avanti la voce dei cittadini in Comune, in questo caso parliamo di Sant'Andrea, dove è delegata di quartiere.



Giovedì 1° luglio ha organizzato assieme al Sindaco Ziberna un sopralluogo nel quartiere in quanto si vuole fare sentire la presenza dell'amministrazione comunale sul territorio. Il Sindaco ha voluto toccare con mano le proposte, le criticità, le aspettative e le segnalazioni dei cittadini che vanno dalle opere pubbliche, ai posteggi, alla viabilità, alla circolazione.

Ziberna sottolinea - "nei prossimi giorni con la consigliera Turri ci troveremo con i Dirigenti competenti o con la conferenza dei servizi per esaminare ciascuna segnalazione che ci è stata sottoposta, tracciando una linea su cosa può essere fatto, deve essere fatto, con quali tempi e risorse, ovviamente alcune cose potranno essere fatte prima, altre successivamente."



Il Sindaco Ziberna si è sempre reso disponibile ad ascoltare le esigenze dei nostri cittadini, porgendo particolare attenzione anche ai quartieri della nostra città in quanto tutti i cittadini di Gorizia sono uguali indifferentemente se centro o periferia."Durante il sopralluogo - spiega Turri - abbiamo avuto modo di incontrare diversi cittadini che hanno espresso il loro pensiero e anche i rappresentanti di alcune associazioni del quartiere". Alla luce di tutto ciò, Turri ha spiegato che sono già state portate avanti molteplici proposte e segnalazioni.Concludendo, la consigliera Turri ha ringraziato il Sindaco per il suo supporto e tutti i cittadini che propositivamente cercano di migliorare la città.Come ultima informazione ha ricordato l'appuntamento per il 13 luglio alle ore 18 del #pgontheroad nel quartiere di Sant'Andrea, la passeggiata in sloveno per conoscere al meglio il quartiere.