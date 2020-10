Sopralluogo della IV commissione alla discarica di Porcia

“Quando si parla di ambiente, i muri ideologici possono creare ostacoli agli operatori del settore che garantiscono attività di smaltimento rifiuti certificate come sicure per la popolazione e il territorio: vanno abbattuti sia in termini di informazione ai cittadini che di eventuali modifiche legislative”. Così la presidente della IV commissione permanente, Mara Piccin (Forza Italia), al termine del sopralluogo della discarica di rifiuti non pericolosi di General Beton Triveneta spa, a Porcia (Pordenone), dedicata esclusivamente al deposito di materiali che contengono amianto in matrice compatta.

“Un sopralluogo – ha osservato Piccin - che ha permesso ai consiglieri della commissione e non soltanto di cogliere tutti gli aspetti relativi alla sicurezza di questo impianto, che risulta pienamente rispettoso delle normative circa l’impatto sull’ambiente e la salute, come negli anni hanno certificato i controlli Arpa. Va messo in evidenza come il materiale giunga già imballato e venga interrato di almeno due metri, nonché coperto da materiale impermeabile. Al termine della giornata nulla resta scoperto. Il pericolo di dispersione delle fibre d’amianto è dunque nullo, così come non c’è alcuna pericolosità legata al percolato”.

“Mi occupai della tematica già nel 2015 – ha continuato -, quando presentai una proposta di legge che prevedeva anche i contributi per lo smaltimento dell’amianto, scelta poi ripresa nel 2017: l’aumento negli anni del volume di materiale contenente amianto depositato nella discarica dell’ex cava di Porcia testimonia come fu una scelta politica corretta. Poter conferire questo materiale in un sito sicuro della nostra regione, che a breve richiederà un’espansione, presenta molteplici vantaggi ambientali, ma anche in termini di costi: senza di esso, l’alternativa è trasportarlo in Germania”.

“L’informazione su questo tipo di impianti e sulle loro procedure di sicurezza – ha concluso la presidente - è fondamentale sia nei confronti della cittadinanza che del legislatore, che deve poter prendere posizioni non fondate su luoghi comuni o ideologia, evitando così di erigere quei muri normativi già sorti anche nel recente passato e che possono ostacolare le imprese del settore”.