Sostegno a musicisti e artisti lirici

“Dobbiamo ricordarci dei tantissimi lavoratori dello spettacolo, soprattutto musicisti e artisti lirici, che hanno alle spalle decenni di studio, una grandissima preparazione e spesso sono costretti al precariato, non tutti sono facoltosi come i grandi nomi della lirica”. Sono i concetti espressi oggi a Roma dalla senatrice Tatjana Rojc (Pd), intervenendo in sede di commissioni riunite Bilancio e Finanze e tesoro, durante le audizioni nell'ambito dell'esame del Dl Ristori.



“Sono le masse dei lavoratori dello spettacolo meno noti – ha evidenziato Rojc - a permettere ai teatri e alle sale concerto di alzare il sipario. E non c'è solo l'indotto di enti come l'Arena o la Scala ma anche quello generato da teatri 'minori' che si tende a dimenticare o sottovalutare. La realtà che ci viene descritta in queste audizioni ci convince a sostenere il reddito dei lavoratori dello spettacolo e – ha aggiunto - anche a coinvolgere le Fondazioni lirico-sinfoniche”.