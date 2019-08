Sostegno al presidente Mattarella, insultata la consigliera Dem Del torre

Un utente Twitter, nascosto attraverso un profilo anonimo dal nome 'Maddalena', ha preso di mira per tutto agosto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella rete di accuse, ingiurie, diffamazioni e offese scritte e pubblicate, commentando o retweetando, è finito chiunque abbia provato ad esprimere solidarietà e sostegno, attraverso i social, al Capo dello Stato, garante della Costituzione parlamentare e arbitro super partes in una crisi di Governo che di certo non fa bene al Paese.

Giovedì 22 agosto è stato il turno della consigliera comunale del Pd, Cinzia Del Torre.



L'ex assessora nelle scorse ore si è quindi rivolta alla Digos per presentare una denuncia contro ignoti. Il profilo Twitter sotto la lente d'ingrandimento, aperto 'solamente' 4 setimane fa, risulta ora attualmente disattivato. "Spero che con la fine del Governo giallo-verde si plachi anche l`odio sui social, ha commentato Del Torre -. Ho bloccato questo profilo, ma non mi agito per nulla, però si sappia. Chiunque venga insultato lo renda noto!! Nessuno sia solo davanti all`inciviltà."