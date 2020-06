SostegnoImprese sarà in Aula il 12 giugno

La conferenza dei Capigruppo, convocata in tempo reale dal presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, dopo la temporanea sospensione dei lavori d'Aula, ha modificato il calendario dell'Assemblea legislativa Fvg cancellando le sedute originariamente in programma venerdì prossimo, 5 giugno, e rimandando l'esame del ddl 94 SostegnoImprese a venerdì 12 giugno, in coda al ddl 93 Omnibus che prevede una tre-giorni d'Aula da martedì 9 a giovedì 11 giugno. Rinviata alla prossima settimana anche la commemorazione dell'ex consigliere regionale Bruno Longo.

Con la rinuncia della Giunta alla richiesta di procedura d'urgenza per SostegnoImprese, ufficializzata in sede di Capigruppo dall'assessore delegato ai rapporti con il Consiglio, Pierpaolo Roberti, è stata calendarizzata per venerdì 5 giugno la II Commissione deputata a esaminare il ddl 94. Una scelta apprezzata dalle Opposizioni, in particolare dal capogruppo Pd, Sergio Bolzonello, che lo ha sottolineato nel corso della breve riunione.

Al termine delle sedute odierne, dedicate a Question Time, Mozioni ed elezione dei componenti del Collegio dei revisori Arpa, la settimana in Cr proseguirà domani con la IV Commissione in modalità telematica che affronterà le tematiche di competenza della Sessione europea 2020, in particolare la Strategia per una mobilità sostenibile ed intelligente.