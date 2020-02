Sostenere gli imprenditori dei piccoli Comuni

“I piccoli comuni sono in difficoltà. Servono aiuti concreti per dare strumenti validi alle amministrazioni locali per salvaguardare il tessuto commerciale e imprenditoriale dei piccoli centri. Per questo chiediamo un tavolo di lavoro con la Regione, che ha i mezzi finanziari, per permetterci di attivare azioni concrete per venire incontro alle situazioni di maggiore difficoltà”. Una dichiarazione di Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda e coordinatore regionale dei piccoli Comuni per Anci Fvg, all’uscita dal colloquio con Giovanni da Pozzo, Presidente di Confcommercio Udine.

Un incontro informale e cordiale, da cui è emersa una richiesta: si istituisca un tavolo di lavoro con la Regione, in particolare con l’assessorato alla attività economiche, guidato da Sergio Emidio Bini, per valutare le azioni che possono essere messe in campo per risolvere gli evidenti problemi. “Una richiesta trasversale, senza colore politico, senza volontà di fughe in avanti o posizionare bandierine di partito. Servono risposte per tutti, perché i problemi sono diffusi su tutto il territorio regionale. I piccoli comuni non possono e vogliono istituire nuove tasse ma è necessario pensare ad agevolazioni per aiutare anche il commercio di prossimità”, aggiunge il Sindaco di Ruda.

Le proposte sul tavolo vanno da forme di agevolazione fiscale a contributi per calmierare gli affitti dei locali, da forme di aiuto per riaprire attività cessate alla promozione coordinata dei piccoli negozi. “I comuni minori non hanno i mezzi e il personale per fare tutto questo. Hanno difficoltà già ad assicurare i servizi di base. Ma sappiamo delle problematiche del territorio e vorremmo attivarci per salvaguardare il tessuto economico e l’occupazione. Alla Regione chiediamo i mezzi e gli strumenti, anche giuridici, per permetterci di operare”, conclude il Sindaco.