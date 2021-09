Sparatoria a Trieste, convocato un Tavolo per l'ordine pubblico

Sarà convocato dal prefetto per lunedì un Tavolo urgente di ordine pubblico a seguito della sparatoria verificatasi questa mattina nel centro di Trieste nei pressi di un bar tra gruppi di operai di nazionalità straniera, kosovari e albanesi.



La Regione, per tramite dell'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, ha sentito stamane il prefetto e ha ribadito la necessità di fare un approfondito punto della situazione sull'ordine pubblico in città e in particolare sulla situazione legata alla presenza della comunità kosovara.



Nel corso del Tavolo la Regione intende rinnovare la richiesta di attribuzione di maggiori competenze in un settore così delicato e impattante per la qualità della vita dei cittadini del territorio regionale.

"Sparatorie nel centro di Trieste sono inaccettabili. La popolazione deve essere rassicurata che queste violenze saranno stroncate con la massima severità isolando gli elementi criminali che si annidano all'interno dei gruppi. Trasmetterò al ministro Lamorgese una nota per esprimerle l'esigenza di un intervento straordinario di repressione da parte dello Stato. All'impegno delle forze dell'ordine dovrebbe unirsi un lavoro più concreto delle amministrazioni locali, che della sicurezza hanno fatto bandiera ma evidentemente con scarsissimo successo". Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in seguito alla sparatoria verificatasi oggi nel centro di Trieste nei pressi di un bar tra gruppi di operai kosovari e albanesi.

"La violenza di ogni matrice e in qualunque forma è estranea alla cultura di Trieste e dei triestini. Purtroppo in due mesi la città ha registrato scontri che hanno trasformato prima piazza del Sansovino poi via Carducci in un terreno di battaglia tra bande che ha messo a repentaglio l’incolumità dei cittadini. Voltarsi dall’altra parte, minimizzare la gravità di quanto accaduto o derubricarlo a episodio di delinquenza comune sarebbe sbagliato e dannoso. Procura e forze dell’ordine stanno svolgendo indagini che siamo certi individueranno e consegneranno alla giustizia i responsabili della sparatoria così come del pestaggio di luglio. Sono persone non gradite a Trieste e confidiamo che le pene possano rappresentare un monito a chi pensa di poter trasformare Trieste in un far west". Lo scrivono in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino e il capogruppo azzurro al Comune di Trieste Alberto Polacco commentando la sparatoria avvenuta stamani nel centro del capoluogo regionale.

"Non è possibile purtroppo esimersi dal prendere atto - aggiunge Savino – che di fronte a un episodio del genere, che dovrebbe vedere la comunità tutta unita nella condanna, ci sia qualcuno che la butta in politica, attaccando l’inefficienza delle amministrazioni locali sulla sicurezza urbana. L’onorevole Serracchiani sa bene che in quell’ambito le competenze del Comune sono ben poche: comprendiamo le ragioni di campagna elettorale, ma puntare oggi il dito contro il Comune fa capire che per il Pd l'interesse politico viene prima di quello delle istituzioni", conclude Savino.

Se un fatto di tale e sconvolgente gravità si è verificato in un'area tranquilla come quella del Friuli Venezia Giulia, addirittura in una zona centrale di Trieste, significa che è più che mai necessario alzare l'asticella dell'attenzione verso una reale integrazione.

Il Consiglio regionale del Fvg, rappresentato dal suo presidente Piero Mauro Zanin, ha preso la parola per commentare il grave fatto di sangue avvenuto questa mattina nel capoluogo giuliano dove due gruppi contrapposti di nazionalità straniera hanno dato vita a una sparatoria che ha comportato quasi una decina di feriti. Solo per un caso fortuito è stato evitato il coinvolgimento di passanti, tra i quali anche donne e bambini, che proprio nelle prime ore del sabato mattina stavano già passeggiando lungo i marciapiedi della zona.

L'Assemblea legislativa regionale, pur nella frammentarietà delle prime notizie e in costante attesa di ulteriori elementi per valutare l'evento nella sua completezza, ha anche voluto sottolineare come si tratti di una sorta di regolamento di conti. Una sparatoria di altri tempi, per fortuna quasi o del tutto sconosciuta in queste zone. Senza voler criminalizzare nessuno, non è possibile assistere all'esportazione di modelli malavitosi sanguinari, mentre noi stessi stiamo facendo fatica a estirpare i nostri, nonostante le molteplici attività dell'antimafia e la dedizione delle forze inquirenti.

Pare dunque necessario un vigoroso richiamo alla vigilanza, attenta e sempre determinata, da parte delle realtà preposte, arginando qualsiasi forma di penetrazione criminale ed evitando l'assorbimento di qualsiasi mentalità malavitosa, prendendo immediatamente seri provvedimenti e lasciando poi alla giustizia il compito di comminare le giuste pene a chi sbaglia.

"Questo inquietante episodio dia lo spunto per una riflessione autentica sulla sicurezza e su chi la garantisce, su cosa hanno fatto o soprattutto non fatto Comune e Regione, evitando logiche di sovrapposizione e azzardi su competenze che non appartengono alla autonomia regionale". Lo afferma il membro della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, in merito all'annuncio dell'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che intende "rinnovare la richiesta di attribuzione di maggiori competenze".

"E' giusto chiedere un rafforzamento e più presenza delle forze di polizia ma - puntualizza Spitaleri - compito della Regione è avere una maggiore capacità di controllo del territorio, delle dinamiche sociali, delle condizioni di operatività delle imprese, del delicato tema dei lavori e appalti. Invece di sbandierare richieste di competenze, si lavori sul coordinamento. Abbiamo visto invece l'inerzia della Regione proprio sulla vicenda delle emergenze incendi, quando - conclude - non è stata in grado di integrare i vigili del fuoco nelle centrali regionali".