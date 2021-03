Speranza firma le nuove ordinanze, ecco la mappa dell'Italia

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 12 marzo, ha firmato le nuove ordinanze che definiranno la mappa a colori dell'Italia da lunedì 15 marzo.

Rispetto alle anticipazioni ci sono molte conferme, ma anche qualche novità. Ricapitoliamo, quindi, le fasce.

Zona rossa: passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa.

Zona arancione: Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta. A scadenza della vigente ordinanza, anche la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati completata da parte della Regione. Bolzano, infine, passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all'incidenza.

Zona bianca: Sardegna.

Per effetto del Decreto-legge del 12 marzo, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

QUI IL TESTO DELL'ORDINANZA CHE INTERESSA IL FVG, valida almeno fino al 28 marzo. Ma è probabile che le misure da zona rossa si applichino fino a Pasquetta.