Spilimbergo e Sachsenburg, premiato il gemellaggio

Rafforzare le relazioni con la cittadina austriaca di Sachsenburg e le sue istituzioni, puntando in particolar modo ai più giovani. E’ questo lo spirito del progetto lanciato dall’amministrazione di Spilimbergo e premiato da Aiccre, l’associazione delle Regioni e dei Comuni d’Europa.

Il gemellaggio tra la cittadina del mosaico e la realtà cariniziana alle porte di Spittal an der Drau è tra gli otto progetti che hanno vinto un bando di Aiccre, specializzata proprio nel rilancio dei rapporti intercomunitari e nella formazione europea di amministratori e funzionari.

Grazie a questa opportunità, il bilancio del sindaco Enrico Sarcinelli riceverà più di 3 mila euro sui 4 mila di spesa complessiva preventivati. Sarcinelli intende coinvolgere le scuole e le associazioni nell’ottica di creare progetti culturali, sportivi e economici.

Soddisfazione per l’esito del bando è stata espressa dal presidente di Aiccre Franco Brussa. “Contavamo molto sulla partecipazione al concorso di una realtà come quella di Spilimbergo che, con la sua storia e la cultura del mosaico, è famosa in tutto il mondo e può dare un’impronta unica ai gemellaggi nel segno dell’Europa dei popoli”, ha commentato al proposito Brussa.

Già per la prossima primavera, covid permettendo, sono in agenda degli incontri tra le due delegazioni, con una visita a Sachsenburg ricambiata poi in Friuli dai residenti della Bassa Austria.