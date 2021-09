Sportello unico dell’edilizia per la Conca tolmezzina

Dall’1 ottobre nei comuni della Conca tolmezzina sarà attivato un nuovo sportello telematico denominato Sue - Sportello Unico per l’Edilizia, che affiancherà il collaudato Suap, già attivo per le attività produttive. Si tratta di uno “sportello virtuale”, che sarà accessibile dal portale regionale e costituirà l’unica via percorribile, per professionisti e privati, per la presentazione delle proprie pratiche edilizie (comunicazioni di inizio lavori, domande di permesso a costruire, segnalazioni certificate di agibilità e ogni altra istanza prevista dalla legge).

L’iniziativa si è sviluppata e concretizzata nel rispetto delle normative nazionale e regionale che impongono l’adeguamento delle procedure amministrative alle innovazioni digitali. Naturalmente il Servizio Edilizia privata rimarrà a disposizione per informazioni sulle modalità applicative delle normative e degli strumenti di pianificazione. Non sarà più possibile, pertanto, la consegna di una pratica in modalità cartacea. Il processo di transizione comporterà necessariamente un periodo di adeguamento sia per gli utenti che per gli uffici, ma i vantaggi in termini di tempi per il rilascio delle autorizzazioni saranno notevoli.

Per informazioni: www.comune.tolmezzo.ud.it (sezione dedicata all’edilizia privata), edilizia.privata@com-tolmezzo.regione.fvg.it – 0433 487929/931.