Stabilità Fvg, al via i lavori in Aula

I lavori del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia inerenti la Manovra di Bilancio, aperti questa mattina in presenza a Trieste nell'emiciclo di piazza Oberdan, sono stati caratterizzati nelle fasi iniziali dalla richiesta di chiarimenti da parte delle opposizioni, soprattutto nei confronti di un maxi emendamento alla Stabilità di proposta giuntale e dell'assenza fisica in aula di alcuni assessori.

Il primo a prendere la parola è stato il consigliere Sergio Bolzonello (Pd). "La mancanza di gran parte della Giunta in Aula, in un momento fondamentale dell'attività dell'intera Regione come l'approvazione della legge di Stabilità, è un brutto segnale che svilisce il confronto democratico e un brutto segnale nei confronti dei cittadini", ha detto l'esponente dem. "I consiglieri di opposizione e maggioranza, come deciso dalla conferenza dei capigruppo, stanno garantendo la loro presenza che, oltre a essere importante per quello che siamo chiamati a fare soprattutto in questa seduta, rappresenta anche una presenza simbolica nei confronti dei cittadini, una posizione sulla quale abbiamo assistito anche all'ennesima spaccatura nella maggioranza, con posizioni pesantemente differenti".

Ma l'assenza degli assessori, aggiunge Bolzonello, "non è l'unico neo di questa Stabilità, anzi, c'è un fatto che è ancora più grave, ossia l'emendamento 2 ante, un intervento omnibus che introdotto all'inizio della manovra rimette in discussione gran parte del documento e degli emendamenti a cui tutti il Consiglio ha finora lavorato nelle commissioni. In un unico calderone viene messo dentro di tutto, senza alcun collegamento tra il titolo dell'emendamento e il suo contenuto, quasi un tentativo di correre ai ripari su settori lasciati senza risposte, cercando quindi di prevenire gli emendamenti presentati dal gruppo del Pd. Un lavoro serio imporrebbe di ridistribuire negli articoli di competenza i diversi interventi, ma siamo difronte, per l'ennesima volta, a un intervento raffazzonato che più che un atto frutto di programmazione, appare quasi come una furbata legislativa".

Pochi minuti più tardi, una volta approvato a maggioranza il bilancio di previsione finanziaria del Consiglio stesso per il triennio 2021-23, sono giunte altre sottolineature da Massimo Moretuzzo (Patto), Cristian Sergo (M5S), Francesco Russo (Pd) e, infine, da Tiziano Centis (Cittadini) che ha chiesto per il Consiglio un canale di informazione prioritario da parte di governatore e vicegovernatore rispetto all'emergenza Covid-19.

Ad esporre le somme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Palazzo di piazza Oberdan, nonché la richiesta della loro iscrizione nel bilancio della Regione, è stato Simone Polesello (Lega) quale componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

"Per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 - ha esplicitato il relatore - il fabbisogno di spesa è stato determinato in 22,68 milioni di euro per il prossimo anno (19,33 mln sono relativi alle somme da imputare all'esercizio finanziario 2021 e 3,35 mln sono da destinati ai fondi di accantonamento) e, rispettivamente, in 18,88 mln e 18,77 mln per i due anni a seguire. Il bilancio previsionale sottoposto all'Aula è stato formulato tenendo conto del documento di pianificazione strategica per tale triennio e sulla base delle linee programmatiche dettate per la legislatura in corso, ovvero la XII".

"Relativamente ai 3,35 mln quali fondi di accantonamento - ha proseguito Polesello - 350.000 euro sono destinati al Fondo per l'erogazione dell'indennità di fine mandato prevista dalla legge regionale 38/1995, mentre 3 mln vanno a costituire il Fondo accantonamento rischi e contenzioso. L'esigenza di costituire quest'ultimo Fondo è sorta a seguito della sentenza di ottobre 2020 con cui il Tribunale di Trieste ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della Lr 2/2015 nella parte in cui, per finalità di contenimento dei costi di rappresentanza politica, è stata stabilita a decorrere dal primo marzo 2015 la riduzione dell'assegno di vitalizio e ha disposto la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale. In considerazione degli effetti che una pronuncia di incostituzionalità della norma potrebbe determinare, l'importo da destinare al fondo è stato calcolato tenendo conto delle riduzioni operate nel periodo 1 marzo 2015 - 30 giugno 2019 sui vitalizi erogati a tutti gli aventi diritto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali".

Altra somma importante illustrata all'Aula è rappresentata dalle entrate per conto terzi e partite di giro, pari a 4.726.500 euro. "Qui, la principale voce di spesa - ha detto ancora il consigliere - riguarda i Servizi istituzionali, generali e di gestione, per 18.942.207,53 euro, così suddivisa: organi istituzionali 17.050.107,53 euro; Segreteria generale 185.000 euro; gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1.302.800 euro; statistica e sistemi informativi 361.000 euro; risorse umane 43.300 euro. Come per gli scorsi esercizi, si prevede di impiegare le risorse iscritte per gli organi istituzionali soprattutto per il pagamento delle competenze spettanti ai consiglieri in carica (6.430.050 euro) e agli ex consiglieri (7.595.000 euro). Verranno altresì impiegati: 1 mln per l'erogazione dei patrocini onerosi; 260.420 euro per le competenze spettanti agli organi di garanzia; 388.730 euro per l'erogazione dei contributi ai Gruppi consiliari".

Polesello ha infine evidenziato, tra le altre, la spesa di 520.000 euro per gli impianti tecnologici del Consiglio, quella di 59.000 euro per l'adesione alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome oltre che al Network to promote the linguistic diversity, i 25.000 euro per l'interpretazione simultanea, ma anche una voce nuova: i 70.000 euro per l'effettuazione di test diagnostici Covid-19 ai consiglieri e al personale addetto ai lavori d'Aula.

Tra le spese previste nel programma della Gestione economica, le più significative sono quelle previste per il servizio di pulizia delle sedi consiliari (416.000 euro) e per il servizio di vigilanza (405.300 euro).