Staffetta del digiuno per riabilitare i fusilats di Cercivento

Anche i consiglieri regionali Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, assieme al collega Luca Boschetti, già sindaco di Cercivento, hanno aderito alla staffetta del digiuno promossa dalla “Società della Ragione”, che vede un lungo elenco di persone darsi il cambio per continuare a sostenere le ragioni della riabilitazione storica e morale dei fusilâts di Cercivento.

L’iniziativa è stata intrapresa da Franco Corleone, l’ex parlamentare milanese, carnico da parte di madre, da sempre in prima linea sulla questione, per sostenere l’iter della legge sulla riabilitazione dei fucilati e di tutte le altre vittime condannate a morte su sentenza dei tribunali militari durante la prima guerra mondiale, abbandonate all’oblio.

In Friuli Venezia Giulia le istituzioni a tutti i livelli hanno ripetutamente richiesto al Parlamento un passo riparativo; donne e uomini della cultura e della politica hanno affermato con toni accorati le ragioni di umanità e giustizia; sono stati prodotti documenti, saggi, libri, spettacoli teatrali e documentari; si sono svolti incontri e dibattiti in ogni luogo, sempre all’insegna dell’unità di intenti.

È notizia recente che l’esame del ddl andrà in comitato ristretto, su proposta della presidente della commissione Difesa Roberta Pinotti, già ministro della Difesa nei governi Renzi e Gentiloni, che solo pochi giorni fa si era impegnata, anche in risposta all’appello del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, per arrivare a una formulazione rapida e condivisa della legge.

Ora invece si rischia di riportare indietro le lancette dell’orologio con l’ipotesi di un nuovo testo, di una discussione da ricominciare e di un consenso da ricostruire. Se ciò accadesse si sarebbe perduto il conto con la storia, forse in modo irrimediabile. Il digiuno è il segno che la campagna per il diritto all’onore dei fucilati punta a una rapida soluzione e assume le forme adeguate a un momento cruciale. Oggi, in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale, aderisce all’iniziativa il consigliere Moretuzzo, domani digiunerà il consigliere Boschetti, mentre giovedì sarà la volta del consigliere Bidoli.