Stato di emergenza fino al 31 gennaio e mascherine anche all'aperto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nell'ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga il Dpcm con le disposizioni anti-contagio attualmente in vigore al 15 ottobre. Con una novità: diventa da subito effettivo l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto, se si è vicini a persone non conviventi.

Superato l’intoppo di ieri, quando era mancato per due volte il numero legale, anche la Camera, dopo il Senato, ha approvato la risoluzione della maggioranza, presentata dal Ministro Roberto Speranza, che chiede la proroga al 31 gennaio 2021 dello Stato di Emergenza e introduce nuove misure di contrasto al Coronavirus.

La Giunta per il Regolamento ha deciso che anche i deputati in isolamento fiduciario (diverse le defezioni nella maggioranza, dopo i due casi Covid accertati a Montecitorio, ndr) siano considerati ‘in missione’, quindi ‘assenti giustificati’. Il via libera è arrivato con 253 sì e tre no, mentre le opposizioni non hanno votato.

Nel frattempo, slitta alla prossima settimana l’entrata in vigore del nuovo Dpcm. In attesa della sua stesura definitiva, è stato prorogato l’attuale decreto, per evitare che ci sia un vuoto normativo. Viene comunque introdotta l'estensione delle mascherine obbligatorie all'aperto in presenza di altre persone inserita nel decreto per lo stato d'emergenza.

Alle 18, invece, è in programma la Conferenza Stato – Regioni con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e quello per la salute Speranza che illustreranno le novità introdotte dal Dpcm. Le Regioni potranno adottare misure più stringenti, ma non ‘addolcire’ quelle nazionali.