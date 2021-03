Stato-Regione, disponibilità alla revisione dei patti finanziari

Intenso programma in Fvg per il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, che ha scelto la nostra regione per la sua prima visita ufficiale. Arrivata a Trieste intorno alle 12, con un po’ di ritardo rispetto al programma, ha avuto un breve colloquio con il governatore Massimiliano Fedriga, il vice Riccardo Riccardi, il Prefetto Valerio Valenti e la coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino. Quindi, Gelmini e Fedriga hanno incontrato la stampa (qui il video) per fare il punto sulle richieste della Regione al Governo, in particolare in tema di patti finanziari e regionalizzazione della scuola.

Il governatore ha introdotto la conferenza, ringraziando il ministro per l’attenzione fin da subito dimostrata per il Fvg e confermata anche dalla sua presenza di oggi. “Siamo una Regione a statuto speciale, ma diciamo la meno speciale tra tutte, con più competenze e minori compartecipazioni”, ha detto Fedriga, ricordando i motivi che hanno spinto a una richiesta di revisione dei rapporti Stato-Regione.

"Il ministro Gelmini ha dimostrato grande disponibilità al confronto per costruire insieme il Recovery Plan. Già la prossima settimana - ha puntualizzato Fedriga - avremo un incontro per valutare tutte le proposte con una partecipazione attiva delle Regioni. In questa partita strategica per il Paese non possono esistere giocatori solitari. Tutte le istituzioni - ha concluso il governatore - devono fare squadra con il Governo per spendere in tempi rapidi le risorse messe a disposizione dal Recovery Fund".

“Dalla pandemia e da questa crisi si esce non stando a Palazzo Chigi, ma raccogliendo tutti gli imput, le energie e gli sforzi che arrivano dal territorio. E’ importante che sia il Governo a venire qui e non solo il contrario. Il mio Ministero deve diventare la casa delle Regioni", ha detto Gelmini. "Le misure restrittive adottate erano e restano indispensabili. Ma devono essere contestuali alle risorse da dare alle famiglie. Venerdì vareremo il decreto sostegni alle imprese e all’economia. La crisi non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale. Voglio ringraziare operatori sanitari, volontari, Protezione civile, Croce rossa che sono da mesi in prima linea”.

“Ma devo dire grazie a tutto il Fvg: ci sono state vittime, la Regione è provata ma non si arrende e combatte. La richiesta di revisione dei patti finanziari è assolutamente legittima. Già la settimana scorsa abbiamo fatto un incontro con il Presidente Bonaccini per ripartire un milione di euro alle Regioni. E’ chiaro che per quelle speciali va fatto un discorso a parte. Approfittiamo di questo clima di unità nazionale per superare temi che spesso sono stati motivo di frizione. In questo momento non siamo di fronte a nuova maggioranza, ma a un Governo di emergenza, in lotta contro il virus. Faremo tutti gli sforzi per fare passi avanti".

"Le richieste del Fvg sono sul tavolo sia per gli accordi finanziari sia per le competenze. Non faccio promesse che non posso mantenere, ma m’impegno ad aprire subito i tavoli. Ci sarà un confronto con il Mef e ci auguriamo di trovare soluzioni per velocizzare, semplificare e favorire questa partenza”.

“Il rapporto con le Regioni è fondamentale sia per il piano vaccini sia per il sostegno all’economia, oltre che per disegnare il Recovery Plan. Sono giorni molto difficili. La notizia di AstraZeneca è stata per tutti una doccia fredda, ma il Paese sta reagendo. Dobbiamo lavorare con la consapevolezza che da questa pandemia si esce solo assieme, avendo fiducia nella scienza e nei vaccini. Dobbiamo avere fiducia e comunicare fiducia ai cittadini. Con la vaccinazione si può tornare alla normalità. La nomina del generale Figliuolo e di Curcio alla Protezione civile vanno in questa direzione. Puntiamo a vaccinare l’80% della popolazione entro settembre. Noi siamo a disposizione e torneremo in Fvg ogni volta che servirà”.

“Chiaramente non partiremo da zero. Sull’autonomia differenziata, ad esempio, c’è un buon grado di condivisione sulla legge quadro alla quale ha lavorato il ministro Boccia. Quindi ripartiamo da lì. Quello della regionalizzazione della scuola è un tema delicato, sul quale deve naturalmente intervenire il ministro Bianchi, che non ha una visione ideologica. Se in Trentino Alto Adige ha dato buoni risultati, credo possa essere preso in considerazione anche per il Fvg”.