Statuto di Famiglia, a Udine passa l'emendamento Bertossi

Con 38 favorevoli e un solo voto contrario, quello del consigliere Carlo Giacomello del Pd, è stato approvato - ma con una sostanziale modifica - dal Consiglio comunale di Udine il dibattuto articolo 9 inerente la Tutela della famiglia (servirvano due terzi dei voti).

La votazione è stata preceduta, oltre che da alcuni intoppi teconologici, da cinque interventi. Primo fra tutti, quello del Consigliere Enrico Bertossi che ha presentato - quasi all'ultimo - un'emendamento volto a "riportare nell'alveo del Consiglio e dello Statuto una discussione che era andata oltre".

"Uno sforzo andava fatto", ha premesso il capogruppo di Prima Udine, illustrando la sua modifica al comma 1, tratta da una definizione data da Aldo Moro durante l'Assemblea Costituente. "Moro specificò che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte ad una realtà che non può menomare né mutare", ha ricordato Bertossi sottolineando come, anche i tre leader maggiori del centrodestra, non osservino esattamente il concetto di 'famiglia unita nel matrimonio'.

A Bertossi, sono poi seguiti gli interventi di Sara Rosso, Cinzia Del Torre, Carlo Giacomello e Vincenzo Martines. Tutti, a loro modo, hanno invitato il sindaco Pietro Fontanini a una politica più conciliante e meno divisiva, possibilmente utilizzando l'aula di Palazzo d'Aronco per un confronto che non dovrebbe essere anticipato sui social.

Il post del primo cittadino, pubblicato su Facebook questa mattina, è stato, infatti, molto criticato dai consiglieri dem nei suoi contenuti (La famiglia 'naturale' è quella fondata da due esseri umani capaci di generare figli, aveva sottolineato il sindaco aprendo alla modifica suggerita) e tutti i quattro componenti di opposizione sono intervenuti per prendere le distanze dall'interpretazione personale data da Fantanini, condividendo, invece, quella presentata da Bertossi.

L’articolo 9 sulla 'Tutela della famiglia' inserito all’interno dello Statuto Comunale fino a oggi era il seguente: "Il Comune riconosce, tutela e promuove i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, garantendo nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolare la tutela giuridica e sociale".

Dopo le modifiche approvate, sarà il seguente: "Il Comune riconosce i diritti della famiglia come società naturale comunque costituita, garantendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolare la tutela giuridica e sociale".

Mentre in Consiglio entrava nel vivo la discussione, in largo Ospedale Vecchio è andato in scena il sit-in organizzato da Arcigay Friuli Odv nel segno dello slogan 'La famiglia non è solo quella fondata sul matrimonio'. A ribadirlo circa 200 cittadini che hanno voluto ribadire come la modifica dell'articolo 9 dello Statuto suggerita dalla maggioranza fosse divisiva e non includesse tutte le persone che un Comune dovrebbe tutelare.

"La definizione di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio non è più attuale e si rifà a un articolo della Costituzione scritto 74 anni fa, in un contesto sociale completamente diverso. Un concetto che esclude di fatto migliaia di famiglie", hanno spiegato al megafono i referenti della manifestazione, fra i quali Raffaella Barbieri, segreteria di Arcigay Friuli Odv. "Questo anacronistico 'aggiornamento', puramente ideologico, non può trovarci indifferenti", hanno denunciato i manifestanti, che hanno poi deciso di consegnare un documento al sindaco Fontanini attraverso la consigliera dem Rosso.