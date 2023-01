Stefano Bonaccini fa tappa a Udine

Il 25 gennaio a Udine, in sala Madrassi (in via Gemona 66), alle 18.15, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini traccerà con i cittadini le linee politiche e programmatiche della sua candidatura alla segreteria nazionale del Partito democratico. Il programma del candidato prevede anche una visita al Centro Balducci di Zugliano, alle 17, in piazza della Chiesa 1.

Alle 18, in sala Madrassi, prima dell’evento pubblico, Bonaccini incontrerà giornalisti e fotocineoperatori. Lo rende noto il referente regionale Fvg della mozione “Energia popolare” a sostegno del candidato Bonaccini Franco Lenarduzzi. “Un bel momento per il Partito democratico che nel percorso del suo congresso nazionale – evidenzia Lenarduzzi - propone un confronto ‘di peso’ in un territorio dove presto eleggeremo il nuovo presidente della Regione, il nuovo sindaco di Udine e di altri importanti Comuni”.