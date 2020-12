Nuovi strumenti finanziari flessibili e veloci da affiancare al Programma di Sviluppo Rurale, creazione di organizzazioni di produttori, in particolare della filiera del latte, per aggredire meglio un mercato sempre più complesso e la diffusione di una nuova mentalità che capisca come all’interno della regione sia necessario agire uniti. Quelli segnati nell’agenda dell’assessore regionale Stefano Zannier sono, rispettivamente, un obiettivo, un sogno e un’utopia. L’agricoltura e tutte le filiere che si porta dietro hanno sofferto meglio di altri settori gli effetti della crisi pandemica, anche se sono emerse difficoltà strutturali e debolezze a macchia di leopardo.



Sembra che il settore agroalimentare sia quello meno colpito dalla crisi economica pandemica, ma è proprio così?

“Sicuramente ha mediamente subito di meno gli effetti della crisi pandemica, ma con significative differenze all’interno dello comparto stesso. Risulta evidente che le produzioni destinate al mercato HoReCa (hotel, ristoranti e catering, ndr) hanno subito una forte contrazione e la continuano a subire. Tutte le attività agrituristiche, inoltre, hanno subito le stesse perdite degli esercizi della recettività e della ristorazione. Il rimbalzo verificatosi dopo la prima ondata pandemica aveva aiutato a una parziale tenuta del sistema, ma l’emergenza attuale sta complicando notevolmente la situazione. In molti altri casi si sono verificati eventi speculativi che hanno comportato una sensibile riduzione dei prezzi riconosciuti ai produttori primari i quali si sono trovati indifesi rispetto a queste azioni di mercato, peraltro non perseguibili o limitabili con strumenti regionali. L’insieme dei provvedimenti di ristoro o le azioni nazionali di mercato, hanno cercato di limitare gli effetti ma con risultati tutti da dimostrare”.



“In primis aver riportato a livelli dignitosi l’avanzamento della spesa sul Programma di Sviluppo Rurale. A inizio mandato, il salvataggio dal disimpegno dei fondi, sembrava una partita persa, visto che il Friuli-Venezia Giulia era relegato in coda alla classifica nazionale sulla capacità di spesa, mentre oggi siamo ampiamente nelle medie stabilite e viaggiamo oltre metà classifica in costante avanzamento. Questo si traduce in fondi che arrivano regolarmente ai beneficiari. Un altro punto di soddisfazione è relativo all’iniziativa di sostegno rivolta ai giovani imprenditori agricoli in aree montane: riuscire a dare un sostegno importante e vedere la norma riscuotere un enorme interesse da parte dei nostri giovani è stata una bella soddisfazione. Riuscire a finanziare direttamente il contributo o, comunque, consentire attraverso il finanziamento con sconto del contributo l’aiuto a tutti i richiedenti è stato un ulteriore motivo di soddisfazione. Altre norme che hanno girato molto bene sono relative al sostegno alle filiere del comparto lattiero caseario oltre che al preziosissimo strumento del fondo di rotazione della legge 80 su cui abbiamo investito importanti risorse e che recentemente è stato anche assunto come caso di studio tra best pratic a livello europeo”.“Riuscire a creare dei set normativi regionali da affiancare al Programma di Sviluppo Rurale in modo da poter disporre di strumenti flessibili e veloci per intervenire a seconda delle necessità al di fuori delle rigidità di matrice europea. Il sogno sarebbe invece veder nascere un numero maggiore di organizzazioni dei produttori (Op), latte in particolare, al fine di poter effettuare anche azioni di mercato. Sarebbero indispensabili delle piattaforme logistiche per favorire le produzioni ortofrutticole e agroalimentari utili alla distribuzione sul mercato regionale ed extra regionale e l’implementazione dei contratti di filiera quale strumento per la sostenibilità delle filiere stesse. L’utopia sarebbe invece quella di veder nascere una mentalità che, pur valorizzando il sano campanilismo, locale o produttivo poco importa, sappia fare azione comune rispetto alla necessità di unità delle varie componenti del comparto agricolo sfruttando anche le aggregazioni per colmare eventuali componenti mancanti delle filiere agricole o agroindustriali”.“Creare uno strumento che garantisca alle aziende di beneficiare di una promozione generale dell’intero Friuli-Venezia Giulia, ponendo alla base il concetto di aziende sostenibili a livello ambientale, economico e sociale, garantendo un efficace meccanismo di tracciabilità senza sostituire le certificazioni di origine e di qualità. Ampliando poi lo stesso marchio a tutti i settori oltre a quello agricolo, si andrebbe a replicare l’esatto modello utilizzato oggi da altre Regioni, o meglio Province, che tanto successo hanno ottenuto”.“Tutto è sempre perfettibile. Per quanto mi riguarda, la promozione viene effettuata su indirizzi condivisi con il collega al Turismo e realizzata da PromoTurismoFvg. Sicuramente sarà necessario implementare e focalizzare le promozioni basandosi sui report di efficacia delle stesse. In particolar modo per quelle relative a IoSonoFriuliVeneziaGiulia. Bisogna infine distinguere i livelli di competenza della promozione”.“In realtà lo strumento direttamente a mia disposizione è Ersa che sta riportando il baricentro verso l’assistenza tecnica e la trasmissione delle conoscenze dell’innovazione. L’attività di sostegno alla promozione è limitata al solo B2C, mentre il Cluster Agrifood è un soggetto con cui collaboriamo costantemente sia per il monitoraggio delle tematiche relative al comparto agricolo, sia per la gestione del progetto IoSonoFvg. A PromoTurismoFvg vengono dati degli indirizzi condivisi con il collega al Turismo, ma non rientrano nella mia gestione diretta”.“San Daniele sconta il momento di difficoltà comune anche ad altre Dop relative ai prosciutti, come il Parma, ma con dati leggermente migliori. Certo, la ripresa è condizionata dalla pandemia. Il Montasio per contro si è avvantaggiato grazie ad alcuni bandi vinti a livello nazionale da aziende regionali e ha quindi elevato la produzione. Il Consorzio di tutela del formaggio si sta impegnando a fondo per riposizionare il prodotto sul mercato anche con importanti azioni di marketing mirato.Il mondo del vino, infine, è caratterizzato dal periodo con situazioni diversificate tra i singoli produttori e certamente ha necessità di riposizionare il livello generale di collocazione sul mercato dei prodotti, con una adeguata strategia coordinata ma… forse qui l’unità è vera utopia”.“C’è sicuramente un importante progetto nazionale. I dati in nostro possesso oggi non ci permettono valutazioni di merito ma, vista la centralità del Consorzio Agrario Fvg rispetto al comparto agricolo regionale, alle perplessità che da più parti si sono manifestate e al fatto che amministrativamente la progettualità non è soggetta al controllo dell’amministrazione regionale, al fine di esprimere una posizione politica alta e trasversale, ho proposto che sia condivisa un’azione consiliare per stigmatizzare la posizione politica della Regione Friuli-Venezia Giulia”.