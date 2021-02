Stop agli spostamenti tra regioni fino al 25 febbraio

In attesa della formazione del Governo Draghi, tra gli ultimi atti dell’Esecutivo Conte c’è il decreto legge Covid, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, fino al 25 febbraio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o motivi di salute. Rimane sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Al prossimo Governo, invece, spetterà scrivere, con le Regioni, la cornice del nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo. Possibile, poi, il via libera ufficiale agli impianti da sci che, in questa prima fase, potrebbero contare sul turismo di prossimità o al massimo sulle seconde case.

Guardano in prospettiva più lunga, si punta a possibili e graduali riaperture, in particolare per cinema, palestre e teatri, con ingressi contingentati. Difficile, però, che queste decisioni vengano prese prima di marzo e sicuramente saranno affidate al prossimo Esecutivo.