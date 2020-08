Stop alle discoteche e torna l'obbligo della mascherina

La decisione era nell'aria e come già ipotizzato è arrivato lo stop alle discoteche da parte del Governo.

L'ordinanza firmata quest'oggi, domenica 16 agosto, dal ministro della Sanità Roberto Speranza, prevede la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

E' altresì previsto l'obbligo di mascherina anche all’aperto, dalle 18 alle 6, nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa - spiega Speranza -, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati.

La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza".

La Regione Fvg prende atto della decisione del Governo di sospendere tutte le attività di ballo ed esprime a tal proposito la propria contrarietà alle disposizioni dell'odierna ordinanza del Ministero della Salute.



A nulla è valsa la richiesta, avanzata dal governatore del Friuli Venezia Giulia all'Esecutivo nazionale nel corso della videoconferenza tenutasi stamane, di individuare una mediazione, quale l'introduzione dell'obbligatorietà delle mascherine sulle piste da ballo, che potesse garantire agli esercizi interessati di poter proseguire le loro attività.L'Amministrazione regionale sottolinea infine le contraddizioni di un'ordinanza di difficile applicazione, che colpisce duramente uno specifico settore senza avere evidenze statistiche di una correlazione tra il ballo e i casi di coronavirus registrati nelle scorse settimane, e che non risolve all'origine né il nodo del contenimento dei contagi né quello relativo al rispetto del distanziamento sociale e dell'uso dei dispositivi di protezione individuale.

"Comprendo e condivido le ragioni dell’ordinanza del ministro Speranza - scrive su Twitter il vicegovernatore Riccardo Riccardi -, ma un paese “normale” dovrebbe interrogarsi sulla necessità d’introdurre nuove regole per l’incapacità di riuscire a far rispettare quelle che già ci sono".





"Non bastavano i nuovi focolai, ora ci troviamo con personaggi come Salvini in giro senza mascherina, fra balere e formaggi, che anche pontifica che non c’è da preoccuparsi e che si può andare in disco. E abbiamo un presidente di Regione Fvg allineato a coprire la posizione del "capitano' che preferisce pensare alla propaganda piuttosto che alla salute degli italiani". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la decisione del Governo fermare le attività delle discoteche e le relazioni negative della Giunta Fedriga.

"I migranti rappresentano l’1% dei contagi - continua Shaurli - e il termine 'casi di importazione' è un'invenzione per evidenziare quei casi fatti di stranieri regolari, autisti, badanti, lavoratori o magari, come in Friuli Venezia Giulia, assessori al turismo che hanno deciso di fare le vacanze in Croazia".

Per il segretario dem "è un dolore dover fermare l'attività delle discoteche ma, come è stato detto da più parti e anche da destra in altre circostanze, non bisogna sprecare i sacrifici degli italiani che hanno dato risultati".