Stop Mes, la Lega scende in piazza

Anche in Fvg è scattata la campagna di raccolta firme contro il Meccanismo europeo di stabilità. "Grande affluenza agli oltre 50 gazebo della Lega sparsi in tutto il Friuli Venezia Giulia. Alle 12 sono, infatti, già state raccolte oltre 2.500 firme per dire no al Mes. L'ennesima dimostrazione che la gente ha capito perfettamente cosa si nasconde dietro il fondo salva Stati. La raccolta firme continuerà anche per tutto il pomeriggio di oggi e domani mattina", dichiara la deputata della Lega Vannia Gava, Commissario del FVG.