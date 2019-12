Stop Mes, quasi 4mila firme in Fvg

Weekend di mobilitazione per il Carroccio Fvg, che ha organizzato una cinquantina di gazebi per firmare contro il Meccanismo europeo di stabilità. “Anche oggi è proseguita spedita in tutto il Friuli Venezia Giulia la raccolta firme per dire Stop Mes", commenta la deputata della Lega Vannia Gava, Commissario del Fvg. "Tantissime persone hanno detto no alla riforma ammazza-Stati. Nei due giorni di gazebo abbiamo raccolto, infatti, quasi 4mila adesioni. Ringrazio tutti gli iscritti per il grande lavoro svolto".

"Come Lega combatteremo ancora non solo per stoppare il Mes ma soprattutto per mandare a casa questo Governo di improvvisati. E’ ora che il Paese venga affidato a Matteo Salvini e alla sua concretezza che siamo sicuri farà bene all’Italia e agli italiani”, conclude Gava.