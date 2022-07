Strade, Ronchi punta su un software per gestire le manutenzioni

Un software per un nuovo approccio sul fronte del complicato e necessario governo gestionale delle strade cittadine.

E' quello di cui si doterà l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ed è stato anche uno dei punti attorno ai quali si è sviluppato l'incontro tra l'assessore delegato alle manutenzioni e alla cura del verde pubblico, Alessandro Bassi, e tutti i dipendenti del comparto ambiente e manutenzioni.

“Uno strumento che, se sarà possibile avere in tempi che spero rapidi – ha detto Bassi - comunicherà in tempo reale lo stato di manutenzione e di necessità dei manti stradali dalle arterie più trafficate, fino alle vie meno centrali della città. Un software che ci permetterà di affrontare non solo le emergenze, ma anche programmare puntualmente gli interventi manutentivi. Tale supporto digitale, poi, permetterebbe anche ai cittadini di attenuare l'impegno, seppur più che apprezzato, delle segnalazioni su questo specifico argomento”.

Ronchi dei Legionari si sviluppa su una superficie totale di 17 chilometri quadrati, ha 12 chilometri di strade statali, 10 di provinciali, 18 di comunali, ma anche 6 chilometri di strade cosiddette "vicinali" e 5 di rete autostradale.

Proprio dal 2017 le strade provinciali sono di competenza della municipalità ronchese. Presto, poi, via Redipuglia, ma anche via D'Annunzio, ancora oggi, ufficialmente, classificate come facenti parte della strada regionale 305, di competenza, quindi, di Fvg Strade, saranno di stretta e unica proprietà del Comune di Ronchi dei Legionari.

“I temi trattati nel corso dell'incontro sono stati moltissimi – ha aggiunto – ed hanno messo in luce la notevole mole di lavoro che sia il responsabile di riferimento, l'ingegner Marco Portelli, sia il suo staff, stanno gestendo e programmando in modo puntuale e innovativo”.

I temi trattati sono stati i dissuasori di velocità, le caditoie stradali, l'affido ai privati come sponsor di parte del verde pubblico, la sanificazione dai piccioni, l'approccio “green” della mobilità sul medio termine, la disinfestazione delle zanzare. Inoltre è stato fatto un punto organizzativo sui giri della vuotatura cestini, per renderlo più efficiente, soprattutto sulle fermate con più gettito e nei post eventi. Ed è stato messo in risalto, sia da parte del personale interno, sia da parte dall'assessore, l'impegno profuso, non solo dei pochi operai comunali operativi , ma anche di quelli di Isambiente e quelli delle ditte esterne dell'area nord della città, che operano sul verde pubblico.

“Proprio sul patrimonio cittadino degli alberi – ha aggiunto Bassi . è opportuna una mappatura aggiornata della situazione complessiva ed anche qui, voglio ricordarlo, sono disponibili dei sistemi digitali di supporto a fini ambientali e di monitoraggio”. Nel corso dell'incontro è stato visionato il sistema di mappatura che è in essere al servizio problematiche ambientali che, grazie a due o tre verifiche settimanali, ha determinato 12 zone comunali sensibili dove si effettuano abbandoni di immondizie. Tali aree sono sotto la lente d'ingrandimento, per capire come risolvere la situazione.