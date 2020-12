Stretta per Natale, oggi attesa la decisione

Cosa si potrà fare a Natale? La risposta non è ancora chiara. All'interno del Governo e con le Regioni, infatti, si continua a discutere tra quanti invocano la linea del rigore - posizione da sempre sostenuta dai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, ma alla quale ha dato la sua convinta adesione anche il governatore Luca Zaia, preoccupato per i numeri del Veneto - e chi, invece, punta sul mantenimento di quanto già previsto dal Dpcm, come il presidente della Liguria Toti, che chiede di mantenere il principio delle misure variabili a seconda delle situazioni locali.

Dopo il braccio di ferro che ha caratterizzato la settimana, oggi - si spera - dovrebbe essere il giorno decisivo per stabilire le misure.

L'ipotesi che al momento pare prevalere è quella di un'Italia tutta in zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio, ma non è escluso che la stretta valga anche il 6 gennaio o si introducano per l'intero periodo regole da "zona arancione".

"Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio con qualche intervento aggiuntivo", ha detto il premier Giuseppe Conte. "Le misure fin qui stanno funzionando, ma preoccupano gli assembramenti dei giorni scorsi. Non direi che sono colpa dei cittadini: la stragrande maggioranza sta rispettando le regole".

"Il cashback? E' una riforma di sistema. Se si usa in modo ordinato, diamo ossigeno a un settore che sta soffrendo molto, ma se il risultato è l'affollamento per le strade non è quello che avevamo sperato", ha detto Conte.

Dal canto suo, il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga è favorevole a una chiusura festiva, "ma servono ristori totali. Nella nostra regione i numeri stanno scendendo, ma la curva non è ancora in decisa flessione. Sappiamo che se dovesse risalire a gennaio, con gli ospedali ancora sotto stress, la situazione rischierebbe di diventare insostenibile. Abbassare i contagi ora è fondamentale anche per consentire la riapertura in sicurezza della scuole e delle altre attività ancora ferme. Io avrei optato per una stretta dal 26 dicembre, ma una cosa è certa: bisogna che il Governo decida perchè questa situazione di incertezza provoca ulteriori disagi a cittadini e categorie. Noi stiamo lavorando, anche sui tavoli con i Prefetti, per riaprire le scuole dal 7 gennaio, ma prima dovremo capire come evolverà la curva".