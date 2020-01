"Per misurare i risultati del governo leghista non servono le critiche del Pd, basta leggere i dati economici e contare le crisi aziendali: perciò su lavoro e imprese non molliamo. Basta pensare a come hanno passato queste festività migliaia di famiglie che rischiano il posto di lavoro in Fvg, basta pensare a riforme vuote e tutte ancora da costruire, mentre sanità e Comuni soffrono". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le dichiarazioni del presidente Fvg Massimiliano Fedriga sulle crisi aziendali e i rapporti con l'opposizione del Pd.

"Nel giorno delle parole del presidente Mattarella dell’ultima aggressione fascista nella civilissima Venezia, dell’ennesimo morto cercando un futuro migliore - osserva il segretario dem - serviva un presidente di Regione che riscoprisse il suo ruolo Istituzionale e pronunciasse parole di unità e solidarietà, e invece abbiamo sentito ancora una volta solo il segretario della Lega".

Per Shaurli "mettere i droni termici sul confine o gridare 'al lupo' contro il nuovo Governo non salverà una singola impresa, non aumenterà la nostra competitività. Fedriga cominci ad ascoltare sul serio gli appelli che vengono dai territori, dalle categorie, dai sindacati".

"La critica del Pd è costruttiva e puntuale anche se valori, ideali e priorità sono profondamente diversi dalla Lega sovranista e - conclude - finché sarò segretario questo resterà assolutamente chiaro".