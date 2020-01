Su Sàfilo il Governo intervenga tempestivamente

"Chiediamo che il governo, come confermato oggi in commissione Lavoro dal sottosegretario Stanislao Di Piazza, intervenga tempestivamente utilizzando tutti gli strumenti che ha a disposizione, tra cui i contratti di solidarietà, per tenere in vita il sito industriale di Martignacco. Questo per permettere la salvaguardia dell’occupazione e favorire eventuali acquisizioni o subentri di altri soggetti”. Così Debora Serracchiani, capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera, commentando la riposta del sottosegretario al Mise, Stanislao Di Piazza, all’interrogazione urgente sulla vertenza Safilo di cui è prima firmataria.

Confermando la sua presenza oggi al tavolo di crisi convocato a Roma al Mise, Serracchiani aggiunge: “Guardiamo con molta attenzione a quanto emergerà dal tavolo di crisi, che ho sollecitato con lettera lo scorso dicembre. È bene precisare che l’occhialeria italiana non è in crisi, anzi si trova in un momento economico di rafforzamento e sviluppo. Per questo - spiega la parlamentare - riteniamo infondate le ragioni che hanno portato il Gruppo all’annuncio di un riassetto organizzativo, che prevede circa 700 esuberi in Italia già nel 2020, di cui 400 sono relativi alla sede di Longarone e 250 in quella di Martignacco (Udine), dove tra l’altro è prevista la chiusura totale del sito".

“Il Governo non abbandoni i lavoratori", dichiara il deputato Walter Rizzetto, capogruppo della commissione lavoro e coordinatore per il Fvg di Fratelli d’Italia. "Stiamo lavorando per l’adozione immediata di misure di salvaguardia con un’attenzione particolare allo stabilimento di Martignacco, il cui destino deve ancora essere ben chiarito. Abbiamo sollecitato una risposta alle nostre richieste stamane con un question time in commissione lavoro e le riproporremo con forza al tavolo di crisi su Safilo a cui siederò questo pomeriggio al Mise".

"Apprezziamo l’impegno promesso in commissione lavoro dal sottosegretario Di Piazza, ma attendiamo anche dal Ministero del lavoro iniziative più concrete. Vogliamo chiarezza dai vertici aziendali e specifici provvedimenti per i dipendenti, come l’attivazione immediata dei contratti di solidarietà. Servono dal Governo risposte efficaci e immediate poiché non si possono consentire i drammatici effetti sociali del piano industriale adottato da Safilo, anche considerando che quello dell’occhialeria non è di certo un settore in crisi e che la stessa azienda ha commesse ancora per un anno”, conclude Rizzetto.