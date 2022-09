Successo per la Summer School di Aiccre Fvg

Cinque giorni di lezioni, incontri e simulazioni con esperti e docenti per imparare sul campo a intercettare le molteplici opportunità di finanziamento legate all’Unione europea.

La Summer School per i giovani amministratori locali del Friuli Venezia Giulia di Aiccre e Anci è ormai diventata una tradizione. Quella appena conclusa a Paluzza è stata la prima edizione “in presenza” dopo le annate difficili del Covid.

Nutrita la pattuglia di sindaci, assessori e consiglieri che hanno approfittato di questa occasione di approfondimento del tutto gratuita. “Alla fine i 21 ospiti sono rientrati nei rispettivi Municipi carichi di informazioni qualificanti per affrontare le sfide offerte da Bruxelles", ha commentato al proposito Franco Brussa, presidente dell’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

"Ma c’è di più: la possibilità d'incontro faccia a faccia permette la creazione di contatti e relazioni tra enti e amministratori con competenze e ruoli diverse. Abbiamo ad esempio assistito a una partecipazione attiva da parte di esponenti di gruppi di minoranza che si domandavano come incidere di più sul fronte della progettualità comunitaria”.

Il corso è stato salutato da un lungo intervento dell’assessore regionale alla Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che he messo in luce l’importanza anche sociale dell’iniziativa di Paluzza. Aiccre è pronta a bissare il successo: a breve partirà il programma Leadership Academy, lanciato in collaborazione dell’istituto di sociologia Isig di Gorizia e sostenuto dal Consiglio d’Europa.

L’evento punta a formare nuove coscienze organizzative e di governance negli amministratori e funzionari pubblici, arrivando così ad una società civile sempre funzionale e armoniosa. In questo caso vi aderiscono una trentina di sindaci del Friuli Venezia Giulia, prima in Italia ad attivare il programma Lap grazie ad Aiccre e Isig.