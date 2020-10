Sui decreti sicurezza, anche il Fvg si divide

Le modifiche ai 'decreti sicurezza' varate dal Consiglio dei ministri dividono anche la politica Fvg.

"Con il superamento dei decreti sicurezza di Salvini e dei loro aspetti di incostituzionalità, la politica si riappropria del suo ruolo che è quello di gestire i problemi e non di allontanarli dalla vista, facendo credere di averli risolti". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau, componente della VI commissione Immigrazione, commentando il varo del decreto del Consiglio dei ministri che modifica alcuni punti dei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno.

"È positivo per la nostra regione il rafforzamento dei ruoli delle commissioni territoriali e la previsione del loro aumento fino a cinque nelle zone di frontiera o transito. Confidiamo che tale previsione, garantendo un più rapido esame delle situazioni secondo criteri rinnovati, ponga termine ai respingimenti informali, che pur conseguenti ad accordi tra Italia e Slovenia, ci rendono evidentemente corresponsabili delle violazioni dei diritti umani che si perpetuano nei paesi dove i migranti vengono ricacciati".

Secondo Da Giau, "le modifiche del Governo riportano le azioni in materia di immigrazione nell’alveo della Costituzione e del rispetto delle leggi e dei diritti umani. Accoglienza e integrazione ritornano a essere centrali. È il segnale di una classe politica capace di leggere il presente e guardare al futuro oltre all'emergenza comprendendo quanto le dinamiche migratorie siano ormai elemento strutturale imprescindibile. Una classe politica che rinuncia a propaganda e facile consenso, tenendo invece come punto fermo la difesa dei diritti e dei doveri, sia di chi arriva che di chi ospita".

Nel nuovo decreto, conclude Da Giau "sono infatti chiari i segnali per chi trasgredisce e commette reati, ma anche il ripristino dell'iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo, la riduzione dei tempi di trattenimento nei Cpr e la facoltà di rivolgersi al garante delle persone private della libertà, la previsione delle attività per la formazione e l'integrazione. Eravamo e siamo convinti che questi interventi e il ritorno a un sistema diffuso di accoglienza sono gli strumenti migliori per garantire la sicurezza di tutti coloro che risiedono sul territorio regionale".

“Il Governo giallorosso cancella in modo vergognoso i decreti sicurezza che avevano dato dimostrazione di garantire una riduzione degli sbarchi e dell’immigrazione irregolare. Il M5S svela così il suo vero volto e un’anima parallela al Partito Democratico, con misure che non faranno altro che aumentare gli arrivi di immigrati nel nostro Paese e aumenteranno i costi a carico dei cittadini italiani già in difficoltà a causa della pandemia”. Queste le parole del capogruppo della Lega, Mauro Bordin che, in riferimento alle politiche in materia di immigrazione dell’Esecutivo nazionale, afferma: “Questo Governo da un lato blocca Quota 100, ovvero toglie la possibilità a lavoratori ultrasessantenni di godere di una meritata pensione e ai giovani di poter entrare nel mondo del lavoro, e dall’altro lato apre le porte all’immigrazione indiscriminata e senza controllo”.

“Il Governo giallorosso rappresenta la sinistra di questo Paese, che, mentre un tempo lottava per gli operai e i diritti dei lavoratori, oggi è favorevole solo all’immigrazione incontrollata, ai sussidi e all’assistenzialismo e alla penalizzazione dei ceti medi produttivi, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che da sempre hanno rappresentato la spina dorsale dell’Italia” conclude la nota del capogruppo Mauro Bordin.

“La furia immigrazionista della sinistra italiana ha colpito ancora: cancellati nella notte i decreti sicurezza del Governo Conte 1 da parte del Governo Conte 2", così il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli, in merito allo "smantellamento dei decreti sicurezza e immigrazione da parte dell’attuale maggioranza PD- M5S. Il centrosinistra regionale e il M5S esultano", continua Giacomelli, "esattamente come esultano i mercanti di uomini che stanno già organizzando una nuova invasione verso il Paese dell’accoglienza e dell’integrazione. La sinistra non vuole capire che abbassando la guardia e calando le difese, non si fa altro che stimolare le partenze e indurre sempre più immigranti a tentare la sorte e purtroppo a morire in mare".

“Quelli che poi arrivano fortunosamente in Italia, solo perché qualche Ong li va a recuperare a poche miglia dalla costa libica, saranno contenti di poter vivere per anni sulle spalle dei contribuenti, ingrossando le tasche di mille cooperative di sinistra che vivono sul business della gestione dei migranti. Per non parlare poi", conclude Giacomelli, "della sciagurata idea di ripristinare la protezione umanitaria che adesso si chiamerà speciale vero grimaldello degli immigrazionisti per concedere praticamente a chiunque il permesso di soggiorno”.