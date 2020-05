Sul bilancio, Buttrio apre alla minoranza

Un bilancio anomalo, quello approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale di Buttrio, che andrà necessariamente rivisto in funzione delle conseguenze che l’emergenza sanitaria porterà anche alle finanze dell’ente. Per definirne le modalità, il sindaco Eliano Bassi ha incontrato preventivamente i capigruppo proponendo di costituire una commissione consiliare temporanea (formata da tre rappresentanti della maggioranza, due della minoranza), allo scopo di delineare le linee di intervento al bilancio e tener conto così dell’impatto che la fase emergenziale riverserà sul tessuto economico e produttivo del territorio, sulle economie familiari, su contesti di fragilità sociale.

In consiglio comunale la minoranza, dopo aver chiesto una sospensione - durata circa 20 minuti -, ha votato contro il bilancio di previsione, mentre ha dato il via libera (eccetto il consigliere Ballico) al DUP, il Documento Unico di Programmazione; propedeutico alla redazione del bilancio di previsione, il DUP sviluppa le linee programmatiche di mandato e definisce gli indirizzi strategici dell’ente poi declinati nel bilancio stesso. Una votazione apparsa “incongrua” e in contraddizione rispetto al no al bilancio e al plauso, espresso dalla stessa minoranza, alla costituenda commissione.

“L’astensione sarebbe stata la risposta auspicata per affrontare assieme la rimodulazione del bilancio - commenta il sindaco -. Nonostante la posizione assunta dall’opposizione, confermiamo la volontà di apertura mediante la costituzione della commissione consiliare temporanea”.

Il bilancio di previsione del Comune di Buttrio per l’anno 2020 pareggia a euro 9.390.121. Redatto in coerenza con le linee programmatiche della nuova amministrazione approvate a luglio 2019, mantiene immutate le aliquote dei tributi propri e dell’addizionale comunale rispetto a quelle in vigore lo scorso anno.