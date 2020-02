Sul Cpr, il Pd sostiene il sindaco di Gradisca

"A fronte della nuova emergenza Cpr, il sindaco Tomasingig sta svolgendo il suo incarico con grande equilibrio istituzionale, è seria portavoce dei problemi del suo territorio e noi ne sosteniamo con rispetto l'operato. Prendiamo atto che la Lega fugge o si nasconde dietro cavilli, quando deve prendere decisioni scomode o appena fuori dalle direttive ideologiche di partito". Lo afferma la responsabile Immigrazione del Pd Fvg Monica Paviotti, commentando l'approvazione in Consiglio comunale a Gradisca di un ordine del giorno contrario alla permanenza in attività del locale Centro per i rimpatri.

"Dobbiamo constatare che l'apertura del Cpr a Gradisca - continua Paviotti - ha riproposto tutte le criticità già vissute in passato con il Cie, quindi si ripresentano tutte le ragioni che ne chiedono lo stop all'attività. Chi nella Lega lo considera 'male minore' semplicemente si rifiuta di vedere la realtà".

Per l'esponente dem "è da rivedere tutta l'impostazione della gestione dei migranti che con i decreti Salvini ha creato condizioni criminogene e d'insicurezza: un rimedio peggiore del male".