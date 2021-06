Sul piazzale della Transalpina festa per i 30 anni della Slovenia

"Il popolo sloveno è un esempio per tutta l'Europa perché si è battuto per la propria terra, la propria patria e per vivere in una democrazia occidentale. La nascita della Slovenia è quindi un'importante dimostrazione di rispetto della volontà popolare e del diritto di autodeterminazione dei popoli. Ringrazio quindi il presidente Pahor e tutti i cittadini sloveni per l'importante scelta compiuta nel segno dell'indipendenza e della democrazia e confermo che il Friuli Venezia Giulia sarà sempre orgoglioso di sostenere questi ideali". È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla cerimonia tenuta sul piazzale della Transalpina, esattamente sul vecchio confine tra Gorizia e Nova Gorica, per celebrare il 30esimo anniversario di fondazione della Repubblica Slovena, alla presenza del suo Presidente Borut Pahor e, tra gli altri, del ministro per gli Sloveni nel mondo Helena Jaklitsch, dei sindaci di Gorizia Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica Klemen Miklavic e di Trieste Roberto Dipiazza, dei presidenti della Skgz Ksenija Dobrila e della Sso Walter Bandelj e, infine, del console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste Vojho Volk.

Nel suo intervento Fedriga ha ricordato "l'importanza della collaborazione e della volontà di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni" e sottolineato che "quella della Transalpina è una piazza unica in Europa, perché dopo essere stata a lungo la rappresentazione imposta alle persone delle divisioni del Novecento, oggi è divenuta il simbolo della comunione di ideali e di intenti tra i popoli".

"Per me oggi è davvero un piacere oltre che un onore poter portare i saluti di amicizia della Città di Gorizia", sono state le parole di Ziberna. "La Repubblica di Slovenia, repubblica tra le più giovani d'Europa, oggi festeggia i suoi 30 anni di indipendenza nella città di Nova Gorica, città probabilmente più giovane d'Europa. È una circostanza che porta in sé un grande messaggio a tutti i popoli".

"Così come Nova Gorica e Gorizia, Capitale Europea della cultura 2025, hanno la grande responsabilità di essere testimonianza in Europa e nel mondo di quale risorsa possa divenire un confine visto non più come elemento di divisione bensì di coesione, come i presidenti della Repubblica di Slovenia ed Italia hanno saputo e voluto sottolineare. Ho ancora negli occhi e nel cuore, Onorevole Presidente Pahor, il momento in cui insieme al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il 13 luglio scorso siete rimasti in silente raccoglimento dinnanzi ad un monumento che ricorda le tragedie del secolo scorso".

"Siamo tutti consapevoli che al di qua e al di là del confine azioni volte al dialogo, all'amicizia, alla conoscenza reciproca di storie e sentimenti di entrambe le comunità trovano ancora resistenze più o meno forti. Ciò accadde anche quando si costituirono le istituzioni comunitarie elettive. Però ritengo che la strada sia segnata. E ciò non tanto per un nostro futuro di pace , di rispetto, di crescita ma per quello dei nostri figli e nipoti, sempre nel rispetto di chi la pensa diversamente, per il suo vissuto e convincimenti", prosegue Ziberna.

"Nova Gorica e Gorizia sono due città distinte, dotate di diversa identità, e anche di diversa storia negli ultimi sette decenni, ma hanno capito che assieme si cresce meglio e di più, sommando le proprie identità perché da una somma il risultato è sempre maggiore mentre da una sottrazione è sempre minore. Questa piazza stessa, piazza Transalpina/Trg Europe, è una dimostrazione di come divisa era inutilizzata mentre unita è diventata una opportunità di aggregazione ed una risorsa per tutti. La grande sfida che abbiamo ora davanti è allargare idealmente sempre di più questa piazza aumentando il numero di cittadini che potranno beneficiare di queste nuove opportunità di crescita e sviluppo. Buona festa dell'indipendenza amici della Slovenia!".