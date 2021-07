Sulla Transalpina consegnato il dossier sull’economia di confine

“Partita la visita in Friuli Venezia Giulia del coordinatore federale della Lega Giovani Luca Toccalini. Dopo la conferenza stampa sul referendum della giustizia, gli abbiamo consegnato il dossier sull’economia di confine nella simbolica piazza della Transalpina”. Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega Giovani del Fvg e consigliere comunale a Gorizia, Andrea Tomasella, in una nota a margine dell’incontro.

“L’armonizzazione dell’economia nella fascia confinaria - spiega il consigliere regionale Diego Bernardis - oltre i carburanti, riguarda anche esercenti, artigiani e commercianti che pagano il prezzo di condizioni sfavorevoli. Da qui l’idea di una Zona Economica Speciale Europea, che porti ad una crescita reciproca da una parte e dall’altra del confine”.

In conclusione, il coordinatore federale della Lega Giovani e deputato Luca Toccalini aggiunge: “Mi farò portavoce delle istanze del territorio di Gorizia per far sì che la tematica dell’armonizzazione dell’economia di confine venga posta all’attenzione del segretario federale della Lega, il senatore Matteo Salvini, poiché è un tema fondamentale per tutto il territorio transfrontaliero del goriziano”.