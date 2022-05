Summer School, borse di studio per 24 amministratori locali

Cinque giorni di lezioni, incontri e simulazioni con esperti e docenti per imparare sul campo a intercettare le molteplici opportunità di finanziamento legate all’Unione Europea: le federazioni regionali di Aiccre e Anci lanciano la Summer School per gli amministratori locali del Friuli Venezia Giulia che intendano apprendere le strategie di sviluppo del territorio e di programmazione comunitaria.

I 24 prescelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali che otterranno la borsa di studio si ritroveranno a Paluzza dal 28 agosto al 2 settembre. Qui potranno seguire gratuitamente un corso intensivo sulla macchina organizzativa della Ue e sui vari piani di finanziamento che ne derivano, dal Pnrr post Covid al New Green Deal, Agenda 2030 e numerosi altri capitoli di spesa.

“Ci sono milioni di euro di risorse disponibili ma spesso gli amministratori non lo sanno o non vantano competenze sufficienti per attivare progetti che colgano nel segno" hanno commentato al proposito Dorino Favot, Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, e Franco Brussa, Presidente dell’Associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

"Gli incontri faccia a faccia dopo anni di streaming e videoconferenze aiuteranno non poco: c’è bisogno di fare rete, di comunicare idee che vengano realizzate da più enti insieme, forti di un’esperienza che al momento manca. Lo sviluppo integrato del territorio regionale passa per Bruxelles e non vogliamo perdere questa occasione, resa ancor più unica dai fondi integrativi stanziati per fronteggiare l’emergenza della pandemia”.

C’è tempo fino al 16 giugno per proporre le candidature. Nei siti internet di Anci e Aiccre si possono trovare tutte le indicazioni utili per partecipare al Bando e prendere visione dell'articolazione e dei contenuti della Scuola. Da sottolineare che la partecipazione di giovani amministratori, under 40 è auspicata e favorita da un apposito punteggio aggiuntivo.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione, è promossa in collaborazione con gli istituti Osce di Trento, ISIG di Gorizia, Informest e Compa Fvg.