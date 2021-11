Super Green Pass, continua il confronto Governo-Regioni

Non c’è ancora l’intesa sul Super Green Pass, ovvero sul pacchetto di misure che dovrebbero consentire a guariti e vaccinati di poter usufruire di servizi altrimenti chiusi in base alle zone colorate.

Ieri sera il primo confronto tra Esecutivo e Regioni, invocato dal presidente Massimiliano Fedriga, non ha consentito di raggiungere un’intesa. “Il Governo farà le sue valutazioni. Prima del Consiglio dei Ministri (in programma giovedì, ndr) ci confronteremo rispetto alle decisioni prese”, ha spiegato Fedriga.

“Se le regole restano così al passaggio di zona, specie verso l’arancione e il rosso, avremo di fatto una nuova chiusura delle attività. E non possiamo lasciare il sistema economico nell’incertezza”, ha ribadito Fedriga. “La nostra proposta è quella di ipotizzare maggiori libertà per chi si è vaccinato o è guarito, tenendo sempre in considerazione la tenuta del sistema sanitario”.

Rispetto al via libera annunciato dal Ministro Roberto Speranza, che ha aperto ai richiami già dopo cinque mesi, dopo il parere favorevole dell’Aifa, Fedriga sottolinea la necessità “di un forte impegno per le terze dosi e per convincere chi, spaventato, non si è ancora vaccinato. Assistiamo a un aumento di contagi e ospedalizzazioni, ma con numeri molto diversi rispetto a quando il vaccino non c’era. Il tasso di ospedalizzazioni oggi è decisamente più basso, segno che i vaccini funzionano”.

“In base ai dati della task force regionale, se oggi tutti fossero vaccinati, in Fvg avremmo oltre il 50% in meno di ospedalizzazioni. Dopo l’aumento importante di casi positivi registrato nelle scorse settimane, nell’ultima il dato si è stabilizzato. Da qui alle prossime due settimane ci attendiamo il picco dei ricoveri”.

La situazione del Fvg sconta la vicinanza e l’interconnessione con Austria e Slovenia, “Paesi che in questa quarta ondata stanno registrando numeri molto importanti. Per questo ho chiesto al Governo più controlli. Ma anche in questo caso si è dimostrata l’importanza della campagna vaccinale, che ci ha permesso di non essere nella stessa drammatica situazione dei nostri vicini”.