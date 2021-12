Super Green Pass, piena adesione delle categorie

Collaborazione finalizzata all’intensificazione dei controlli negli esercizi commerciali è stata la richiesta che il Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, ha formulato ai rappresentanti delle associazioni di categoria presenti alla riunione convocata questa mattina in Prefettura.

Alla riunione, nella composizione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, erano presenti il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia e della Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il Presidente di Confartigianato Trieste Dario Bruni, il Presidente della Fipe Federica Suban.

Le associazioni di categoria hanno espresso la piena e convinta condivisione delle disposizioni governative e hanno assicurato fattiva collaborazione alla Prefettura e alle Forze dell'ordine per l’effettiva applicazione delle disposizioni vigenti. Inoltre, hanno assicurato opportune iniziative per sensibilizzare gli operatori economici aderenti alle rispettive associazioni alla puntuale e rigorosa applicazione delle norme anti-Covid, con particolare riguardo alla capillare esecuzione dei controlli sul Green Pass rafforzato quando previsto per usufruire dei servizi.

La riunione è stata occasione anche per condividere i risultati dei controlli già in atto che nella sola giornata di ieri, 30 novembre, sono stati effettuati su 801 persone e 45 esercizi commerciali; sono state cinque le multe per il mancato uso della mascherina che, lo ricordiamo, da lunedì 29 novembre è obbligatoria anche all’aperto.

Il Prefetto, in conclusione, ha anticipato che entro domani adotterà la pianificazione dei controlli. Le misure prevedono una divisione del territorio in zone, ognuna delle quali di competenza di ciascuna delle Forze dell’ordine e della Polizia locale, l'intensificazione dei controlli in particolare in alcune fasce orarie e nelle zone di maggiore aggregazione nonché dove più facilmente si possono creare assembramenti.