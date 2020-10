Superbonus 110% in Fiera a Pordenone

“Sabato 17 ottobre alle 18 incontrerò i cittadini per un nuovo momento informativo sul Superbonus 110%. Presso la Sala Zuliani della Fiera di Pordenone sarò al banco dei relatori assieme al Presidente di Confartigianato Pn Silvano Pascolo, a Valerio Pontarolo del Consiglio direttivo Ance Fvg, a Stefano Lena dell’Ordine degli Ingegneri e al vicedirettore generale BCC Pordenonese e Monsile, Moreno Favaretto”. Lo rende noto il Portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, in prima linea nei lavori parlamentari sul sistema di agevolazioni fiscali previsto dal Decreto Rilancio per la riqualificazione energetica e il miglioramento antisismico del patrimonio edilizio italiano.

“Abbiamo innalzato l’aliquota di Ecobonus e Sismabonus - illustra il pentastellato - previsto le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura. Abbiamo avvicinato al cittadino la possibilità di riqualificare gli spazi di vita anche a costo zero - chiosa il deputato - accogliendo al tempo stesso l’istanza di ecosostenibilità a cui diamo risalto primario. Adesso occorre spiegare loro cosa fare per accedere agli incentivi, supportandoli nella comprensione delle norme. È quello che sto facendo nel mio percorso informativo per i territori, a partire dalla nostra regione".

Ma non solo. "E' stato accolto un mio ordine del giorno al Dl Agosto - conclude Sut - dove ho chiesto al Governo di intraprendere una campagna mediatica sul Superbonus attraverso i canali nazionali. C’è bisogno di un’informazione capillare, trasparente e imparziale che lo Stato può garantire”.

L’incontro si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni previste nel DPCM 13 ottobre 2020. La capienza della Sala è inoltre ridotta a 132 posti.