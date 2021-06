Superbonus, a Pordenone 1.102 richieste di accesso agli atti

“Da ottobre 2020 a marzo 2021 sono state 1102 le richieste di accesso agli atti pervenute al Comune di Pordenone per l’accertamento della conformità urbanistico edilizia, in netto aumento rispetto al periodo marzo - settembre 2020, quando le istanze sono state 504. E mentre a Roma si lavora per semplificare le procedure di accesso al Superbonus 110%, a Pordenone constatiamo un incremento sicuramente attribuibile alla misura che ci conferma ancora una volta la risposta positiva dei cittadini alla grande opportunità del 110%”. Lo dichiara il capogruppo M5S in X Commissione Camera Luca Sut, a seguito della risposta giunta in consiglio comunale dall’Assessore all’Urbanistica Cristina Amirante che ha dato seguito all’interrogazione dei pentastellati Mara Turani, Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi e Carla Lotto.

“Come rilevato anche dall’assessore Amirante, si tratta di numeri destinati a crescere e a cui si aggiungono quelli delle sanatorie, passate da 45 a 89 nei medesimi periodi di riferimento osservati per gli accessi agli atti", prosegue il deputato del MoVimento 5 Stelle. “Parallelamente, continua il nostro impegno sul fronte parlamentare, con la presentazione di un pacchetto di proposte migliorative, frutto delle istanze dei diversi soggetti coinvolti nell’applicazione della misura. In primis i Comuni, alle prese con un’impennata di pratiche edilizie, molte delle quali sono sanatorie che si rendono necessarie per la fruizione del Bonus 110%. Tra le proposte in discussione – chiosa il Portavoce M5S - c’è l'emendamento che punta a istituire un Fondo per le assunzioni di personale nelle Amministrazioni, mentre ribadiamo l’opportunità di proroga al 2023 e la sua estensione alle strutture turistico-alberghiere ed extra”.

“Ricordo infine a tutti gli interessati che sabato prossimo dalle 9.30 a mezzogiorno saremo in Via Giosuè Carducci n.17, in zona Villanova, dove sarà allestito un punto di ascolto sul Superbonus. Un ulteriore momento informativo a disposizione della cittadinanza che intende avvicinarsi ai bonus per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico dei loro immobili", conclude Sut.