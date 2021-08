Superbonus, in Fvg 862 pratiche aperte

“In linea con il trend nazionale, le istanze di accesso al Superbonus 110% segnano un incremento costante anche in Friuli Venezia Giulia, dove al 23 agosto si contavano 862 pratiche presentate all’Enea, per un totale di circa 108 milioni di ammontare ammesso a detrazione di progetto e oltre 72 milioni di progetti realizzati”. Lo dichiara il capogruppo M5S in Commissione Attività produttive di Montecitorio Luca Sut che commenta così gli ultimi dati sul 110% riportati dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

“La misura sta veramente ingranando, dopo il superamento delle difficoltà prima riscontrate in alcuni passaggi dell’iter amministrativo preliminare alla fruizione degli incentivi. I dati sono ancora una volta incoraggianti e ci confermano l’opportunità politica di proseguire nel percorso già intrapreso, dove le priorità rimangono la proroga del Superbonus fino al termine del 2023 e la sua estensione a nuove tipologie di immobili, come quelli turistici".

"Continueremo dunque a lavorare senza sosta, per portare maggiori certezze a cittadini e imprese del settore che devono poter contare su un orizzonte temporale più ampio e definito. Senza dimenticare - chiosa il deputato M5S – l’apertura di un tavolo con le categorie produttive coinvolte e l’importanza di perseverare nell’opera di informazione al cittadino che, come MoVimento 5 Stelle, stiamo portando avanti nei territori”.