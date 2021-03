Superbonus, in Fvg attivati 213 cantieri per 22 milioni

"Sono 213 i cantieri attivati in Friuli Venezia Giulia grazie al Superbonus 110%, per un ammontare complessivo di 22.088.336,12 euro". Lo rilevano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, citando i dati dell'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. "Numeri importanti che confermano il successo della misura voluta e approvata dal Governo Conte - aggiungono i consiglieri Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella e Andrea Ussai -. In un contesto difficile per l'economia italiana, il M5S si conferma forza politica in grado di trovare soluzioni efficaci per le imprese e l'ambiente".

Ora tutti hanno capito i benefici che il Superbonus comporta - concludono gli esponenti pentastellati - e cercano di velocizzare ulteriormente i lavori e favorire l'apertura di nuovi cantieri. Sarebbe stato opportuno che questo interesse fosse stato dimostrato già un anno fa, ma la fiducia nei confronti della misura non era la stessa. Forse proprio perché a proporla sono stati il M5S e il Governo Conte".