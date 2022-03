Sviluppo, dal Fvg un contributo al Pnr

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, ha approvato il documento con cui il Friuli Venezia Giulia contribuisce alla formazione del Programma nazionale di riforma (Pnr) per il 2022.



"Come noto - ha spiegato Zilli - le Regioni partecipano annualmente alla redazione del Programma nazionale di riforma che è uno dei documenti strategici della programmazione economico finanziaria e viene allegato al Def. Come richiesto dalla Conferenza Stato Regioni lo scorso mese di febbraio 2022 abbiamo provveduto, in collaborazione con le Direzioni centrali competenti per materia, a formulare il contributo regionale per il 2022, che prende in considerazione i provvedimenti normativi, regolativi, attuativi emanati dalla Regione nel periodo compreso tra il febbraio 2021 e gennaio 2022".



Secondo Zilli "il Friuli Venezia Giulia ha lavorato bene e proficuamente con iniziative e risorse messe in campo dall'amministrazione regionale su tutte e quattro le direttrici indicate dal piano nazionale: sostenibilità ambientale, con interventi specifici in materia di transizione energetica, mobilità sostenibile, biodiversità, infrastrutture verdi, misure di adattamento al cambiamento climatico e gestione sostenibile delle risorse naturali. Ingenti le attività per incrementare la produttività con azioni a sostegno della competitività delle imprese, competitività territoriale, investimenti in ricerca e innovazione, agenda digitale. Agli obiettivi di equità concorrono le norme a supporto del sistema sanitario, in materia di mercato del lavoro, istruzione, contrasto alla povertà e inclusione sociale. Infine, la stabilità macroeconomica ha visto il Friuli Venezia Giulia dare un forte contributo in politiche di bilancio, interventi fiscali, efficienza della giustizia, contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza, efficienza della pubblica amministrazione".



"Oltre a ciò - ha aggiunto Zilli - il contributo per il 2022 non potrà prescindere dalle indicazioni fornite per la predisposizione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) alla luce del fatto che i due piani nazionali nazionali andranno a costituire un unico documento integrato in allegato al Def. Il contributo regionale nella parte programmatica riprende pertanto le direttive di azione verso le quali la Regione si è mossa già nell'esercizio 2021".Il contributo verrà immediatamente inoltrato alla Conferenza delle Regioni per il successivo lavoro di assemblaggio nel Programma nazionale.