SviluppoImpresa, da martedì in Aula

Tre giorni di sedute d'Aula: questo il lavoro che attende il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per il 3, 4 e 5 marzo prossimi dopo lo stop forzato causa Coronavirus.

A farla da protagonista, in tali date, sarà l'esame del disegno di legge 80 "Disposizioni per lo sviluppo del settore manifatturiero, per la riqualificazione dell'offerta turistica e commerciale e riforma dell'accesso al credito (SviluppoImpresa)", scelto come testo base a cui sono stati abbinati due stralci, rispettivamente "Istituzione di un fondo di rotazione in favore delle imprese situate nel territorio regionale" e "Contributi per la realizzazione di interventi relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale".

Due saranno i relatori di maggioranza, tre quelli di minoranza. Nel calendario di martedì prossimo, però, ci sono anche alcune interrogazioni a risposta immediata (Question Time) dei consiglieri alla Giunta e la votazione per l'elezione di un componente nella Commissione Fondo Trieste, come prevista dall'articolo 70 dello Statuto della Regione.