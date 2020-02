SviluppoImpresa, si studia un 'bonus fedeltà'

Il gruppo consiliare regionale di Forza Italia illustra nel territorio il disegno di legge 80, SviluppoImpresa: il capogruppo Giuseppe Nicoli si è confrontato, in un incontro pubblico organizzato nella biblioteca comunale di Monfalcone, con imprenditori e commercianti locali, raccogliendo impressioni e spunti per arricchire ulteriormente l’articolato che in questa fase è all’esame delle Commissioni permanenti e che a inizio marzo sarà votato in Aula. Nasce così l’idea di un “bonus fedeltà” ai commercianti radicati nel proprio territorio.

“Gli interventi in sala – spiega Nicoli - hanno dato spunto per lo studio di un ampliamento della platea di beneficiari dell’articolo 54 del ddl, che prevede la riduzione dei tributi locali per l’occupazione e l’utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini. La norma al momento prevede una riduzione di tributi locali sulla proprietà di immobili sfitti o inutilizzati per l’avvio di nuovi negozi. Sarà nostra cura approfondire con l’assessore Bini la possibilità di inserire la riduzione anche per le attività insediate da alcuni decenni, che rappresentano per i nostri paesi e le nostre città dei punti di riferimento non soltanto dal punto di vista commerciale, ma anche sociale. Considerando la mole di tasse e tributi che pesano su questi piccoli imprenditori – osserva il capogruppo forzista -, considero eroica la loro resistenza, soprattutto in contesti di crescente desertificazione commerciale. Anche loro dovrebbero aver diritto a un riconoscimento per il loro attaccamento al territorio e alla propria attività, portata avanti con il sudore della fronte: una sorta di “bonus fedeltà”. Non possiamo permettere di perdere queste attività”.

Focus sulle norme che SviluppoImpresa dedica al commercio, nell’incontro di Monfalcone. Interesse, per esempio, hanno suscitato le opportunità contenute nell’articolo 55 (non costituisce ampliamento dell’attività l’utilizzo diretto di aree private all’aperto attigue ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande), altro contributo di Forza Italia, considerando che il consigliere regionale Franco Mattiussi aveva depositato una mozione in merito. Attenzione anche alle innovazioni indicate per i distretti del commercio, per la rigenerazione del tessuto commerciale dei centri urbani e per la digitalizzazione dell’offerta delle attività.

“SviluppoImpresa – conclude Nicoli - ha il compito di dare ulteriore impulso alle attività commerciali e produttive, ai consorzi di sviluppo economico, alle piccole imprese in particolare ma non soltanto, con varie forme di accesso al credito e molte altre misure”.