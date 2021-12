Tagliamento nel Piano di gestione del rischio alluvioni

"Il 21 dicembre scorso è stato approvato il Piano di gestione del rischio alluvioni da parte della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino, cui hanno partecipato anche le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le nuove norme, già pubblicate sul sito dell'Autorità di Bacino delle Alpi orientali insieme alla mappatura e a tutta la documentazione, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di approvazione in Gazzetta ufficiale". Lo comunica la consigliera regionale delle Lega, Maddalena Spagnolo, esprimendo soddisfazione per quanto stabilito e ringraziando l'assessore regionale Fabio Scoccimarro e la direzione Ambiente per il lavoro svolto.

"In particolare per la zona dei Comuni di Latisana, Ronchis e Lignano Sabbiadoro, il lavoro portato avanti dalla direzione Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia, con cui mi sono costantemente confrontata - spiega l'esponente della Lega - ha consentito di aggiornare il Piano tenendo conto delle opere di messa in sicurezza del fiume Tagliamento effettuate negli ultimi anni nel basso corso del fiume e scongiurando il pericolo che le misure di salvaguardia precedentemente assunte entrassero in vigore, come previsto, con il primo gennaio 2022. Queste misure avrebbero comportato vincoli di inedificabilità tali da immobilizzare l'attività edificatoria in vaste zone dei molti Comuni interessati".

"In questo territorio sono stati eseguiti molti lavori di cui l'Autorità di Bacino doveva prendere atto - continua la Spagnolo - ricordando, tra gli altri, quelli di consolidamento dell'argine sinistro del fiume Tagliamento in Comune di Latisana nella zona centrale e da ultimo in località Sabbionera. E' già programmata, poi, per il 2022 la realizzazione dei lavori di diaframmatura degli argini esistenti in sinistra idrografica dalla zona dell'ospedale di Latisana alla zona a valle di Gorgo di Latisana, per circa 2 chilometri".

"Successivamente a questi lavori, le opere di consolidamento degli argini proseguiranno dalla zona a valle di Gorgo sino a Lignano Sabbiadoro. E' inoltre in fase di verifica il progetto, comprensivo di tre alternative progettuali, relativo al rialzo del ponte stradale sul fiume Tagliamento in corrispondenza dell'abitato di Latisana e di San Michele al Tagliamento, che sarà presentato alle amministrazioni locali per la necessaria condivisione. Permangono nella mappatura del Piano - aggiunge la consigliera regionale - alcune criticità nella fascia adiacente all'argine del Tagliamento dal ponte stradale a Latisanotta e in una zona di Gorgo, che verranno ridotte con l'effettuazione dei lavori indicati e già programmati".

"Importantissima inoltre, per la Bassa Friulana - così ancora la Spagnolo -, la previsione della realizzazione entro i sei anni di vigenza del Piano dell'opera finalizzata alla laminazione delle piene secondo quanto emerso dal Laboratorio Tagliamento, relativamente alla quale nel primo ciclo di tre anni dovrà essere completata la progettazione e nel successivo ciclo di tre anni l'opera dovrà essere realizzata".

La consigliera conclude ricordando che questi territori attendono da decenni in consolidamento del Tagliamento "per assicurare in primis la sicurezza della popolazione, ma anche per consentirne la crescita e lo sviluppo. I cittadini hanno diritto di sentirsi al sicuro e, pur nella consapevolezza che il rischio zero non esiste, devono sapere che è stato fatto tutto quanto poteva essere fatto".