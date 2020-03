Tagliare le tasse per salvare le imprese italiane

"Solo con un consistente taglio delle tasse per tutte le imprese possiamo salvare l'economia italiana colpita dall'emergenza Coronavirus. Il sistema Paese ha sempre retto grazie alle nostre aziende e non certo per la sua stabilità finanziaria. Anche gli investitori hanno continuato ad acquistare il nostro debito pubblico perché siamo la seconda manifattura d'Europa. Se uccidiamo le imprese, uccidiamo il sistema Paese".

Lo ha ribadito oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante l'incontro in videoconferenza organizzato da Ambrosetti Club, la piattaforma permanente creata da The European House-Ambrosetti per offrire spunti e promuovere cambiamenti concreti all'insegna di una cultura pro-business, pro-industry e pro-innovazione.

"Sono fiducioso - ha aggiunto Fedriga - che riusciremo a superare l'emergenza sanitaria in un paio di mesi. L'impatto dell'epidemia di Covid-19 sui cittadini e sul tessuto imprenditoriale durerà, invece, almeno un anno, modificando profondamente i comportamenti sociali. Chi saprà intercettare le nuove esigenze delle persone e delle aziende avrà grandi opportunità di sviluppo".

Nel corso dell'evento interattivo e multimediale si è parlato anche dello stato dell'arte della ricerca e dell'innovazione, veri e propri asset strategici per il Friuli Venezia Giulia.

"Anche in situazioni di emergenza assoluta, come quella attuale dettata dalla diffusione del Coronavirus - ha detto Fedriga - il nostro sistema scientifico e dell'innovazione non ha proposto ipotesi futuribili, bensì ha dato risposte immediate e concrete. L'esempio più importante è quello dell'isolamento e sequenziamento del Covid-19, realizzato dall'Icgeb di Trieste, dall'Unità complessa di Igiene e sanità pubblica dell'Asugi e dalla Piattaforma italiana di genomica ed epigenomica nell'ambito di Argo, il progetto nato nel 2018 dalla partnership fra Regione Fvg, Miur e Mise, implementato da Area Science Park".