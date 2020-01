Tagliare le tasse sul Porto di Trieste

"I porti sono un volano di sviluppo incredibile e il porto di Trieste forse lo è più di altri. La mia proposta di legge sancisce che qui si possono pagare meno tasse, si possa sfruttare appieno il porto Franco internazionale che permette di fare lavorazioni di merci nell'area portuale in condizioni vantaggiose, e avere più posti di lavoro con buste paga più pesanti. La proposta parte da Trieste ma interessa il sistema portuale italiano, con cui bisogna fare alleanze". Così la deputata Debora Serracchiani ha sintetizzato gli obiettivi di una sua proposta di legge, presentata oggi a Trieste alle categorie e agli operatori portuali.

Evidenziando che "è una legge di prospettiva che contiene parti immediatamente recepibili all'interno di altri dispositivi legislativi, ad esempio per quanto riguarda la detassazione sul lavoro", la parlamentare ha reso nota l'esistenza di un "supporto dei ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia".

La proposta di legge, ha spiegato Serracchiani, "prevede la possibilità di effettuare la cessione di merci e le connesse prestazioni di servizi in esenzione dall'Iva". Ci sono poi "un'interpretazione autentica, che ripristina l'esenzione dall'Imu, della normativa in materia di classificazione di immobili ubicati nelle aree portuali, nei punti franchi del porto di Trieste e nelle zone economiche speciali (Zes)" e "l'istituzione di una Zes per agevolare l'insediamento delle attività produttive all'interno del porto e vantaggi infrastrutturali, che - ha precisato Serracchiani - è 'un di più' che inseriamo in una fase di transizione".

Va infine in applicazione dell'Allegato VIII del Trattato di pace di Parigi del '47 l'articolo della pdl che prevede "agevolazioni in materia di lavoro nell'area portuale, laddove si dispongono un beneficio contributivo di 3mila euro annui per tre anni a chi fa nuove assunzioni, e una detassazione dei redditi da lavoro pari a 7500 euro".

La parlamentare ha indicato che "va fatto un lavoro estenuante e determinato sull'Agenzia delle dogane e su tutte le agenzie dello Stato che hanno a che fare con il porto. Questa attenzione deve essere di tutti: noi faremo la nostra parte ma abbiamo bisogno di un supporto forte da parte di tutto il territorio. Dobbiamo spiegare cos'è il porto di Trieste fuori dai nostri confini e soprattutto far capire che - ha concluso – ci stiamo occupando di tutta la portualità italiana e non solo di Trieste".