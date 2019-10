Taglio dei parlamentari. Otto in meno al Fvg

Arriva oggi alla Camera, per il voto definitivo, la legge costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. La legge prevede la riduzione del numero di deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200.

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni che subirà le conseguenze più pesanti: i suoi rappresentanti in Parlamento scenderanno da 20 a 12. I deputati da eleggere in regione, che ora sono 13, si ridurranno a otto; i senatori da sette a quattro.

In termini percentuali, il Fvg vedrà ridursi del 38 per cento la propria rappresentanza alla Camera e addirittura del 43 per cento al Senato, autentico record nazionale condiviso solo con l’Abruzzo.