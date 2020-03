Tamponi ai medici e più protezioni individuali

Un appello sottoscritto da 90 sindaci del Friuli Venezia Giulia è stato inviato con una lettera al presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Nel documento i primi cittadini chiedono maggiori tutele a favore dei medici di medicina generale e delle guardie mediche, impegnati in prima linea nelle comunità nella lotta al Covid 19. In sintesi vengono chieste maggiori misure di protezione per i medici e che questi vengano sottoposti a tampone, a tutela loro e dei pazienti. Alcuni sono già risultati positivi.

Ecco la lettera firmata dai sindaci.

Egregio Presidente Fedriga, l’emergenza epidemiologica che sta mettendo alla prova tutte le nostre comunità richiede particolare attenzione su alcune categorie di lavoratori e professionisti del settore sanitario.

Il senso di responsabilità che ci deve accompagnare come amministratori locali ci spinge a mettere in evidenza l’esigenza di fornire adeguato supporto ai medici di medicina generale. La battaglia si vince anche a livello territoriale. Proprio per questo è una questione basilare dare supporto al territorio e in particolare ai Medici di Medicina Generale e alle Guardie Mediche.

È evidente a tutti che in questo momento i medici stanno vivendo condizioni di lavoro estremamente difficili, a cominciare dalla dotazione assegnata a ciascuno. Una condizione che di fatto non permette il rispetto delle più elementari norme di sicurezza e igiene previste anche dal recente decreto.

Le indicazioni fornite ai Medici per proteggersi dal contagio, prevedono che il personale sanitario in contatto con un paziente con sintomi respiratori e con caso sospetto, probabile o confermato da infezione da COVID-19 debba indossare DPI adeguati. Senza adeguati strumenti i Medici di Medicina Generale non solo rischiano di ammalarsi, ma potrebbero essere loro stessi vettori di infezione. Per evitare che ciò accada, proponiamo di svolgere, anche nei casi di contagio dell’assistito, il tampone a tutti i Medici e gli operatori sanitari.

Purtroppo abbiamo già registrato la presenza di medici positivi e quindi ci appelliamo al Presidente della Regione affinché si intervenga URGENTEMENTE perché la lotta al contagio si realizzi attraverso una serie di azioni opportune, ragionevoli ed efficaci a tutela della salute pubblica.

I Sindaci

Francesca Papais (Zoppola), Markus Maurmair (Valvasone Arzene), Lavinia Clarotto (Casarsa della Delizia), Andrea Carli (Maniago), Carlo Spagnol (Sacile), Antonio Di Bisceglie (San Vito al Tagliamento), Marcello Del Zotto ( Sesto al Reghena), Marco Putto (Azzano X), Gianni Giugovaz (San Quirino), Davide Protti (Cimolais), Antonio Carrara (Erto e Casso), Renato Santin (Chions), Ivo Angeli (Budoia), Lavinia Corona (Vajont), Franco Lenarduzzi (Ruda), Enrico Mossenta (Pradamano), Francesco Martines (Palmanova), Marco Del Negro (Basiliano), Ivan Petrucco (Castions di Strada), Claudio Fratta sindaco (San Canzian d'Isonzo), Enrico Bullian (Turriaco), Massimo Mentil (Paluzza), Manlio Mattia (Sutrio), Luigi Cortolezzis (Treppo Ligosullo), Francesco Brollo (Tolmezzo), Ermes De Crignis (Ravascletto), Daniele Ariis (Raveo), Gianluca Casali (Martignacco), Beppino Govetto (Pavia di Udine), Denis Lodolo (Pozzuolo del Friuli), Valter Braida (San Giovanni al Natisone),

Eliano Bassi (Buttrio), Luca Mazzaro (Pagnacco), Erika Furlani (Campoformido), Claudio Violino (Mereto di Tomba), Enrico Sarcinelli (Spilimbergo), Diego Franz (Travesio), Sandro Rovedo (Frisanco), Antonio Ferrarin (Arba), Enrico Odorico (Sequals), Mauro Candido (Vivaro), Claudio Traina (Barcis), Emanuele Fabris (Pinzano), Marina Crovatto in Antonini Canterin (Meduno), Franco Bosio (Claut), Rosetta Facchin (Tramonti di Sotto), Giacomo Urban (Tramonti di Sopra), Luca Sartori (Mariano del Friuli), Erica Gonano (Prato Carnico), Sandra Romanin (Forni Avoltri), Stefano De Antoni (Comeglians), Dario Raugna (Grado), Piero Gerometta (Vito D’Asio), Alberto Urban (Campolongo Tapogliano), Michele Tibald (Terzo di Aquileia), Gianluigi Savino (Cervignano del Friuli), Tanja Kosmina (Monrupino Repentabor), Monica Hrovatin (Sgonico Zgonik), Laura Marzi (Muggia), Tomasinsig Linda (Gradisca d’Isonzo), Furlan Davide (Romans d’Isonzo), Del Bianco Francesco (San Martino al Tagliamento), Fedele Roberto ( Trivignano Udinese), Chiarvesio Daniele (Fagagna), Giuseppe Mascherin ( Morsano al Tagliamento), Elena Cecotti (Visco), Enrico Basaldella (Moimacco), Ivan Buzzi (Pontebba), Sergio Michelin (Varmo), Erica Zoratti (Muzzana del Turgnano), Marco Chiapolino (Forgaria nel Friuli), Sandro Rocco (Attimis), Fabio Marchetti (Codroipo), Laura Sgubin (Fiumicello Villa Vicentina), Roberto Revelant (Gemona del Friuli), Giuliano Castenetto (Povoletto), Roberto Fedele (Trivignano Udinese), Claudio Sandruvi (Montenars), Paola Turello (Bicinicco), Mauro Popesso (Marano Lagunare), Alma Concil (Ragogna), Mario Anzil (Rivignano Teor), Anna Micelli (Resia), Simone Peruzzi (Dogna), Doretta Cettolo (San Vito al Torre), Moreno Lirutti (Tavagnacco), Andrea Attilio Gava (Caneva), Claudio Zani (Faedis), Michele Pegolo (Fontanafredda) e Riccardo Marchesan (Staranzano).