Tamponi o test per le forze dell'ordine

"Il governo avvii una campagna di tamponi o test sierologici sulle donne e gli uomini in divisa che operano su strada: Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Esercito rappresentano una ‘seconda’ linea dello Stato, dopo quella degli operatori sanitari, e come questi devono esser messi in condizione di lavorare nel massimo della sicurezza sanitaria. Si tratta di persone che dipendono dai ministeri eppure pare che il compito di verificarne lo stato di salute sia demandato alle regioni. Il governo intervenga immediatamente mettendo fine a questo rimpallo di responsabilità”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli annunciando la presentazione di un’interrogazione per conoscere il numero dei test effettuati regione per regione su carabinieri, poliziotti, militari, vigili del Fuoco e componenti delle polizie locali e municipali, oltre che per conoscere la percentuale di contagiati sul totale degli appartenenti all’Arma e ai Corpi.