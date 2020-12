Tamponi obbligatori per le sedute in Aula

Tamponi nasofaringei obbligatori per i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia che intendono prendere parte in presenza alle sedute d'Aula in programma dal 10 dicembre, quando l'Assemblea affronterà una giornata di lavori dedicati a Question Time, pdln 13 Subappalti e mozioni (compresa quella sul Recovery Fund) prima di dedicarsi alla Stabilità 2021 che approderà in Consiglio a partire da lunedì 14. Lo ha stabilito oggi la conferenza dei Capigruppo, recependo la proposta formulata dal presidente del Cr Fvg, Piero Mauro Zanin, che prevede l'obbligatorietà anche per tutto il personale coinvolto direttamente nei lavori previsti nell'aula di piazza Oberdan, a Trieste.

"Abbiamo adottato nei diversi momenti di questa emergenza tutte le misure di prevenzione previste - ha commentato Zanin - ma ora è tempo di compiere l'ultimo miglio adottando una scelta di responsabilità nell'ottica di tutela della salute pubblica e, al contempo, della necessità di garantire continuità in sicurezza all'attività legislativa a favore della nostra comunità".

"Se è vero che l'evoluzione dei contagi può indurre a un moderato ottimismo in vista delle prossime festività - ha sottolineato il presidente - è altrettanto certo che, anche in vista di un possibile ritorno in zona gialla, serve maggiore rigore nel governare i rapporti interpersonali nei luoghi pubblici così come nelle rispettive abitazioni".