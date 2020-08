Tangenziale Sud di Udine, partono gli espropri

Centinaia e centinaia di terreni sono pronti a essere espropriati per dar vita a un'opera attesa da più di trent'anni. E' stato pubblicato il lungo elenco di proprietà che saranno interessate dal cantiere della Tangenziale Sud di Udine, il raccordo tra statale 13 e A23. I quattro Comuni interessati - ovvero Pozzuolo del Friuli, Campoformido, Lestizza e Basiliano - hanno siglato alcune settimane fa l'accordo di programma con la Regione per far partire i lavori del II lotto.

L'area, un bacino da oltre cinquantamila abitanti, attendeva l'opera viaria da più di trent'anni, da quando per la prima volta si era parlato del completamento della tangenziale. La Regione ha stimato il valore del cantiere in oltre 140 milioni di euro. Il Comune maggiormente interessato dagli espropri è quello di Basiliano; oltre ai terreni su cui direttamente sorgerà il manufatto, in alcune zone è stata anche prevista una fascia di protezione ambientale di 60 metri dai bordi della futura carreggiata, anche questa oggetto di espropri.

I proprietari dei terreni potranno formulare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.