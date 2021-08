Tari a Buttrio, nuove tariffe e sgravi per le aziende

Sono state approvate le nuove tariffe 2021 della Tari, che ricalcano le modalità introdotte nel 2020. Nonostante il lieve aumento del 2,3% introdotto da Ausir nella definizione del piano finanziario (rispetto al 2020), grazie agli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata a Buttrio le tariffe per i cittadini resteranno quasi invariate.

Per quanto riguarda le attività economiche, sono previsti sgravi del 30% per le attività rimaste chiuse per lunghi periodi (quali bar, ristoranti, trattorie, ecc.) e del 10% per le aziende che hanno subito comunque penalizzazioni dal lockdown.

“Votati in consiglio comunale, all'unanimità dei presenti, e con l'avvallo preventivo della Commissione Consiliare per l'emergenza Covid 19 - informa il Vicesindaco Paolo Clemente - gli sgravi previsti anche per l'anno 2021, in continuità con quanto fatto dall'amministrazione di Buttrio già nel 2020, mirano ad agevolare le realtà economiche più penalizzate dalla pandemia. Grazie alla delibera approvata nell'ultimo consiglio comunale, per le aziende del territorio è stata prevista una posta di 25 mila euro per l’abbattimento della tariffa puntuale”.